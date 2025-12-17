Marcelo Moretti, más complicado: ahora lo procesaron por administración fraudulenta
El ahora expresidente de San Lorenzo está en la mira de la Justicia: le prohibieron salir del país y le impusieron un embargo por más de 38 millones de pesos.
Marcelo Moretti enfrenta un complejo escenario judicial tras ser procesado por administración fraudulenta. El caso estalló tras la difusión de un video grabado de forma secreta, en el que se ve al exmandatario del "Ciclón" aceptando una supuesta coima de 25 mil dólares.
Según la investigación, el pago habría sido el "peaje" para concretar el fichaje de un jugador de las inferiores. Por ello, la resolución de la Justicia, que se da en el marco de una gran crisis en San Lorenzo, luego de que una ola masiva de renuncias en la Comisión Directiva, lo que dejó en acefalía al club nuevamente.
La medida fue dispuesta por la jueza Laura Bruniard, haciendo lugar al requerimiento de la fiscal Mónica Cuñarro. Para la fiscalía, Moretti mantuvo una actitud esquiva durante el proceso, habiendo faltado a seis citaciones indagatorias y negándose a declarar en su comparecencia final.
Como consecuencia, la magistrada le impuso la prohibición de salir del país y ordenó un embargo preventivo de 38 millones de pesos.
Por su parte, Gastón Marano, abogado de Moretti, rechazó el procesamiento y adelantó que apelará la medida porque "no responde a ningún criterio jurídico posible" dado que "hay una situación de competencia todavía no resuelta, que está en tratamiento del Superior de Justicia".
Qué dijo Moretti tras la acefalía en San Lorenzo
La jornada de este martes fue candente en Boedo: una reunión de Comisión Directiva en San Lorenzo terminó con una ola de renuncias masivas y la declaración de la acefalía para el club nuevamente. Ante esto, Marcelo Moretti -actual presidente- se mostró furioso y aseguró que le quieren hacer "un golpe de Estado".
En diálogo con TN, el dirigente expresó: "La realidad es que la situación obviamente no es normal. Yo le pido disculpas a toda la gente de San Lorenzo por los momentos que se están pasando. Obviamente uno trata de hacerlo mejor en el club. Claramente me quieren hacer un golpe de estado desde hace un año, desde el año pasado", exclamó.
En este sentido, aclaró: "Lo quieren hacer para tomar el poder de San Lorenzo, obviamente. Hay muchos sectores de la política del club. San Lorenzo es un club muy político. Y la realidad es que nos encontramos con lo que fue público y notorio, el tema del video que fue algo que también dañó mi imagen".
"Después, a raíz de eso se construyó un relato. Creo que es la primera vez que hablo en nueve meses con algún medio periodístico", indicó, aunque evitó hablar del momento en que se lo ve metiéndose una gran cantidad de dólares en su saco.
"Soy completamente inocente. Cuando salga el sobreseimiento, que no tengo dudas, la gente va a escuchar el verdadero relato de lo que pasó", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario