Marcelo Moretti, más complicado: ahora lo procesaron por administración fraudulenta

Qué dijo Moretti tras la acefalía en San Lorenzo

La jornada de este martes fue candente en Boedo: una reunión de Comisión Directiva en San Lorenzo terminó con una ola de renuncias masivas y la declaración de la acefalía para el club nuevamente. Ante esto, Marcelo Moretti -actual presidente- se mostró furioso y aseguró que le quieren hacer "un golpe de Estado".

En diálogo con TN, el dirigente expresó: "La realidad es que la situación obviamente no es normal. Yo le pido disculpas a toda la gente de San Lorenzo por los momentos que se están pasando. Obviamente uno trata de hacerlo mejor en el club. Claramente me quieren hacer un golpe de estado desde hace un año, desde el año pasado", exclamó.

En este sentido, aclaró: "Lo quieren hacer para tomar el poder de San Lorenzo, obviamente. Hay muchos sectores de la política del club. San Lorenzo es un club muy político. Y la realidad es que nos encontramos con lo que fue público y notorio, el tema del video que fue algo que también dañó mi imagen".

"Después, a raíz de eso se construyó un relato. Creo que es la primera vez que hablo en nueve meses con algún medio periodístico", indicó, aunque evitó hablar del momento en que se lo ve metiéndose una gran cantidad de dólares en su saco.

"Soy completamente inocente. Cuando salga el sobreseimiento, que no tengo dudas, la gente va a escuchar el verdadero relato de lo que pasó", concluyó.

moretti golpe de estado