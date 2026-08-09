Gimnasia le ganó 2-0 a Barracas Central y alcanzó la cima del Torneo Clausura
El "Lobo" quiere hacerse fuerte en El Bosque ante uno de los líderes de la Zona B. Juegan este domingo a las 17:45. Los detalles en la nota.
Gimnasia se impuso 2-0 ante Barracas Central por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y consiguió una victoria que le permitió meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.
El Lobo abrió el marcador apenas comenzado el segundo tiempo. Al minuto, Silva Torrejón metió un gran centro al área y Agustín Colazo apareció de cabeza para poner el 1-0 y darle la ventaja al conjunto platense. Barracas Central intentó reaccionar y buscó el empate, pero Gimnasia sostuvo la diferencia y, sobre el final del encuentro, terminó de sentenciar la historia. Franco Torres apareció para marcar el 2-0 y asegurar los tres puntos para el equipo dirigido por el Lobo.
Con este resultado, Gimnasia llegó a los nueve puntos y alcanzó la cima de la Zona B, donde comparte el liderazgo con Argentinos Juniors. Barracas Central también quedó con nueve unidades, pero perdió la oportunidad de quedar como único puntero.
En la próxima fecha, el Lobo tendrá un partido especial: visitará a Estudiantes para disputar una nueva edición del clásico platense. Por su parte, Barracas Central recibirá a Rosario Central, en busca de recuperarse y volver a sumar de a tres.
Agustín Colazo, de cabeza, abrió el marcador para el Lobo:
Formaciones de Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
- Hora: 17:45.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
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