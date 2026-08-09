Gimnasia le ganó 2-0 a Barracas Central y alcanzó la cima del Torneo Clausura

El Lobo abrió el marcador apenas comenzado el segundo tiempo. Al minuto, Silva Torrejón metió un gran centro al área y Agustín Colazo apareció de cabeza para poner el 1-0 y darle la ventaja al conjunto platense. Barracas Central intentó reaccionar y buscó el empate, pero Gimnasia sostuvo la diferencia y, sobre el final del encuentro, terminó de sentenciar la historia. Franco Torres apareció para marcar el 2-0 y asegurar los tres puntos para el equipo dirigido por el Lobo.