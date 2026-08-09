"¿Hay festejo?": Morena Beltrán malinterpretó una pregunta sobre Lucas Blondel y su reacción se volvió viral
Antes del clásico ante San Lorenzo, la periodista se hizo cargo por error de una pregunta sobre el futbolista y la reacción en vivo se volvió viral.
La previa del clásico de barrio entre Huracán y San Lorenzo —que finalmente terminó con una sólida victoria por 2-0 a favor del "Globo"— dejó momentos imperdibles tanto dentro como fuera de la cancha, esta vez con Morena Beltrán como protagonista de un momento televisivo que es viral.
Uno de los momentos más comentados de la jornada no ocurrió en el verde césped, sino en la pantalla de ESPN, durante una entrevista exclusiva con Lucas Blondel en los pasillos del estadio.
Mientras el futbolista caminaba rumbo al vestuario para unirse a sus compañeros, los periodistas Leo Gabes y Morena Beltrán —pareja del lateral en la vida real— lo interceptaron desde el palco de prensa para palpitar el duelo caliente. Lo que prometía ser una charla táctica de rutina terminó derivando en un desopilante equívoco que sacó risas al aire y desconcertó a la conducción.
El malentendido de Morena Beltrán al aire y la rápida aclaración
El clímax de la charla llegó en el tramo final de la comunicación. Con la picardía habitual que maneja en las transmisiones, Leo Gabes lanzó una pregunta al aire que descolocó por completo a la panelista. "¿Hay algún festejo preparado si hay algún gol?", consultó.
Inmediatamente, creyendo que la pregunta apuntaba a una intimidad de pareja o a un festejo compartido fuera de la cancha, Morena abrió los ojos con absoluta sorpresa y atinó a responder con un tajante "no, no", intentando esquivar el incómodo momento en plena transmisión televisiva.
Al percatarse del genuino malentendido y de que la periodista había pensado que le hablaba a ella, Gabes retrucó rápidamente para aclarar el panorama. "Digo un festejo por si llega a convertir", especificando que la pregunta iba pura y exclusivamente dirigida al rendimiento del futbolista dentro del campo de juego.
Con la tensión disipada y ya con un semblante más relajado, Morena cambió radicalmente el tono de su respuesta y, ya enfocada en la faceta profesional de su pareja, cerró con una simpática infidencia sobre los hábitos goleadores del exjugador de Boca. "Él siempre es medio rockero para festejar", comentó.
Una perlita televisiva que aportó color a la antesala de un clásico que terminó consagrando a Huracán.
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