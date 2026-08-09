"¿Hay festejo?": Morena Beltrán malinterpretó una pregunta sobre Lucas Blondel y su reacción se volvió viral

Al percatarse del genuino malentendido y de que la periodista había pensado que le hablaba a ella, Gabes retrucó rápidamente para aclarar el panorama. "Digo un festejo por si llega a convertir", especificando que la pregunta iba pura y exclusivamente dirigida al rendimiento del futbolista dentro del campo de juego.

Con la tensión disipada y ya con un semblante más relajado, Morena cambió radicalmente el tono de su respuesta y, ya enfocada en la faceta profesional de su pareja, cerró con una simpática infidencia sobre los hábitos goleadores del exjugador de Boca. "Él siempre es medio rockero para festejar", comentó.

Una perlita televisiva que aportó color a la antesala de un clásico que terminó consagrando a Huracán.