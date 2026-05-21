Cristiano Ronaldo cortó la racha: Al Nassr goleó y se consagró campeón en Arabia Saudita
El Al Nassr venció 4-1 a Damac en la última fecha de la Saudi Pro League y gritó campeón tras una definición cabeza a cabeza con el Al Hilal. CR7 fue la gran figura de la tarde con un doblete.
Se terminó la malaria para Cristiano Ronaldo en Medio Oriente. A los 41 años, el delantero portugués conquistó su primer título oficial con la camiseta del Al Nassr, que venció 4-1 a Damac en la última jornada y se coronó campeón de la Saudi Pro League 2026. El equipo del luso sostuvo el liderazgo en un mano a mano al rojo vivo contra Al Hilal, que se quedó con las manos vacías a pesar de ganarle su partido a Al Fayha.
Para CR7 significó un desahogo tremendo tras tres años y medio de sequía en Arabia Saudita, donde acumulaba seis subcampeonatos desde su llegada en enero de 2023. Además, cortó una racha de cinco años sin vueltas olímpicas a nivel clubes, ya que su última conquista local había sido la Copa Italia 2021 con la Juventus. Sin lugar a dudas una gran noticia que llega en el momento indicado cuándo se prepara para el Mundial 2026, su última presentación en esta competencia.
Fiel a su estilo que lo caracterizó durante toda su exitosa carrera, el capitán fue el encargado de liquidar el partido del campeonato con un doblete. El primero llegó con un tiro libre marca de la casa: remate seco, potente y al palo del arquero desde el sector izquierdo.
Poco después, recibió un centro atrás dentro del área y metió un fierrazo arriba para sentenciar la goleada. Con este triunfo, el atacante sumó el título número 37 de su carrera profesional antes de sumarse a la Selección de Portugal para disputar el Mundial 2026. En el plano individual, Cristiano finalizó tercero en la tabla de goleadores con 28 gritos, detrás de los 30 de Julián Quiñones y los 33 de Ivan Toney, el máximo artillero del certamen.
Así fue el festejo de Crisriano Ronaldo con su primer título en Arabia Saudita
Los números de Cristiano Ronaldo luego de su primer título en Arabia Saudita
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