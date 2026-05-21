Cristiano Ronaldo cortó la racha: Al Nassr goleó y se consagró campeón en Arabia Saudita

Se terminó la malaria para Cristiano Ronaldo en Medio Oriente. A los 41 años, el delantero portugués conquistó su primer título oficial con la camiseta del Al Nassr, que venció 4-1 a Damac en la última jornada y se coronó campeón de la Saudi Pro League 2026. El equipo del luso sostuvo el liderazgo en un mano a mano al rojo vivo contra Al Hilal, que se quedó con las manos vacías a pesar de ganarle su partido a Al Fayha.