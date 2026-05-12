El blooper del año que impidió que Al Nassr sea campeón: Cristiano Ronaldo, al borde del llanto
El Bicho perdió la chance de quedarse con el título de liga luego de que a su arquero se le escurriera la pelota entre las manos en el último minuto de partido.
Lo ocurrido en el clásico entre Al Nassr y Al Hilal resulta difícil de explicar. Cuando el equipo de Cristiano Ronaldo saboreaba su primer título de liga en Arabia Saudita, un error garrafal en el cierre del encuentro cambió el destino de la temporada y dejó al delantero al borde de las lágrimas.
El Al Nassr se imponía por 1-0 con un gol de Mohamed Simakan y el campeonato parecía sentenciado. El futbolista luso ya descansaba en el banco de suplentes tras ser reemplazado, siguiendo el desenlace con extrema tensión. Sin embargo, a los 98 minutos, la tragedia deportiva se hizo presente. Al Hilal lanzó un lateral al área y el arquero Bento salió a capturar el balón. En el aire, chocó con un compañero, perdió la estabilidad y la pelota se le escurrió de las manos para terminar dentro de su propio arco. El gol en contra significó el 1-1 definitivo y un golpe devastador para las aspiraciones del conjunto local.
La reacción de Cristiano Ronaldo
Las cámaras captaron cada gesto del portugués tras la insólita acción de su compañero. Inicialmente, Cristiano comenzó a reírse de manera sarcástica, incrédulo por la forma en que se escapaba el título. Luego, se llevó las manos a la cara mientras permanecía tirado en su asiento procesando la situación. Una vez que el árbitro marcó el final del partido, el "Bicho" se dirigió rápidamente al túnel con claros gestos de bronca. Golpeando sus brazos y moviéndolos con frustración, el capitán se mostró abatido por una definición que se transformó en pesadilla en cuestión de segundos.
Con este resultado, Al Nassr postergó la definición del campeonato para la próxima jornada. El equipo estará obligado a obtener una victoria para intentar conseguir, finalmente, el primer título local desde que el astro luso arribó al fútbol saudí.
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