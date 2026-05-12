El blooper del año que impidió que Al Nassr sea campeón: Cristiano Ronaldo, al borde del llanto

El Al Nassr se imponía por 1-0 con un gol de Mohamed Simakan y el campeonato parecía sentenciado. El futbolista luso ya descansaba en el banco de suplentes tras ser reemplazado, siguiendo el desenlace con extrema tensión. Sin embargo, a los 98 minutos, la tragedia deportiva se hizo presente. Al Hilal lanzó un lateral al área y el arquero Bento salió a capturar el balón. En el aire, chocó con un compañero, perdió la estabilidad y la pelota se le escurrió de las manos para terminar dentro de su propio arco. El gol en contra significó el 1-1 definitivo y un golpe devastador para las aspiraciones del conjunto local.