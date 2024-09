Cristiano Ronaldo criticó a Erik Ten Hag y el entrenador lo liquidó: "Está en Arabia Saudita"

En su video, Ronaldo no tuvo piedad y cargó contra el neerlandés por su estilo de manejo y las decisiones que toma en el vestuario de los Diablos Rojos. Las declaraciones del astro provocaron una ola de reacciones, que llegaron hasta el corazón de Manchester: “Como entrenador del United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, le dijo CR7 a Río Ferdinand en una entrevista mano a mano.