Cristiano Ronaldo se ilusiona: el plan de Al Nassr que lo acerca a jugar con su hijo

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Incluso, reveló que el propio Cristiano Jr. lo motiva a extender su carrera: “A veces mi hijo me dice: ‘Papá, aguantá unos años más que quiero jugar con vos’”. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro también ha sido prudente respecto al futuro del joven, evitando imponerle presión: “Quiero jugar con mi hijo, pero eso no es algo que me quite el sueño. Tiene buen físico, es rápido, técnicamente habilidoso y tiene un buen disparo. Pero no lo presionaré, él seguirá su propio camino”.

Mientras tanto, CR7 continúa enfocado en sus objetivos inmediatos: conquistar un nuevo título con su club y llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo con la Selección de Portugal. Sin embargo, la posibilidad de compartir el campo con su hijo empieza a dejar de ser una utopía y se transforma en un objetivo cada vez más cercano.