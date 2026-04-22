Cristiano Ronaldo se ilusiona: el plan de Al Nassr que lo acerca a jugar con su hijo
El club saudí proyecta incorporar a Cristiano Jr. al entorno profesional, lo que podría permitirle al astro portugués cumplir uno de sus mayores deseos antes del retiro.
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue desafiando el paso del tiempo con una vigencia que asombra al mundo del fútbol. Mientras lidera a Al Nassr en la pelea por el título de la liga saudí y continúa su carrera en busca de alcanzar la mítica cifra de los 1.000 goles, el delantero portugués mantiene intacta una ilusión muy especial: compartir cancha con su hijo.
En ese contexto, desde la estructura del club comenzaron a dar señales concretas que alimentan ese sueño. Bajo la conducción técnica de Jorge Jesús y con Fernando Hierro al frente de la dirección deportiva, la institución evalúa dar un paso importante en la carrera de Cristiano Jr., integrándolo progresivamente al plantel profesional.
La idea no es precipitar su debut inmediato, sino permitirle empezar a entrenarse con los futbolistas de Primera División para que se adapte a las exigencias del máximo nivel. El joven, que cumplirá 16 años en los próximos meses, alcanzará la edad mínima para comenzar a transitar esa etapa de formación más exigente, lo que le permitiría sumar roce competitivo y experiencia en un entorno de élite.
Este movimiento no solo apunta al desarrollo del hijo del astro portugués, sino que también representa un gesto hacia una de las máximas figuras del club. Ronaldo ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de compartir equipo con su hijo, aunque siempre dejó en claro que dependerá de su continuidad en actividad. “Me encantaría jugar con mi hijo, pero ya veremos. Depende más de mí que de él“, expresó en una entrevista pasada.
Incluso, reveló que el propio Cristiano Jr. lo motiva a extender su carrera: “A veces mi hijo me dice: ‘Papá, aguantá unos años más que quiero jugar con vos’”. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro también ha sido prudente respecto al futuro del joven, evitando imponerle presión: “Quiero jugar con mi hijo, pero eso no es algo que me quite el sueño. Tiene buen físico, es rápido, técnicamente habilidoso y tiene un buen disparo. Pero no lo presionaré, él seguirá su propio camino”.
Mientras tanto, CR7 continúa enfocado en sus objetivos inmediatos: conquistar un nuevo título con su club y llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo con la Selección de Portugal. Sin embargo, la posibilidad de compartir el campo con su hijo empieza a dejar de ser una utopía y se transforma en un objetivo cada vez más cercano.
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