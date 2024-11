Cristiano Ronaldo sigue firme a pesar de los años: ahora, le sacó un récord a Lionel Messi

Con 913 goles oficiales en su carrera (entre clubes y selección), Cristiano reafirma su vigencia a los 39 años, mientras Lionel Messi, con 850 goles, lo corre de atrás pero con más cantidad de años por delante para intentar pasarlo antes de su retiro. Sin lugar a dudas que se trata de una muestra de competitividad de ambos que siempre estuvieron a la altura en todo momento.

En una reciente entrevista, CR7 declaró: “Quiero llegar a los 1.000 goles. Todos mis goles están filmados, ¡tengo pruebas! Respeto a todos, pero tengo pruebas”, subrayando su ambición que crece cada vez más.

cristiano ronaldo portugal disculpas.jpg

Cristiano sabe que no le queda mucho en la élite

El propio CR7 charlaba días atrás de una realidad que no respeta apellidos u hojas de vida. Muchos le piden decir presente en el Mundial del 2026 mientras el goleador de Madeira asegura que disfruta del día a día: “Sé que no me quedan muchos años en el futbol. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo”.