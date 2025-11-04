Cristiano Ronaldo volvió a apuntar contra Messi y lanzó una frase polémica sobre el Mundial 2026
En una entrevista con Piers Morgan, el astro portugués minimizó el valor del Mundial y aseguró que Messi “no es mejor” que él, reavivando la histórica rivalidad.
Cristiano Ronaldo volvió a encender la polémica al afirmar que ganar la Copa del Mundo “no define al mejor jugador de la historia”. En diálogo con el periodista inglés Piers Morgan, el portugués dijo que Lionel Messi “no es mejor” que él y desató una ola de reacciones por sus declaraciones sobre el valor de los títulos.
Durante la charla, el actual jugador del Al Nassr afirmó: “No creo que Messi sea mejor que yo”, y defendió su postura al sostener que ganar un Mundial no determina quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.
“Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí… ¿Quieren una Copa del Mundo para definir al mejor jugador de la historia? ¿Una competición con 6 o 7 partidos? ¿Les parece justo?”, expresó el portugués, quien acumula cinco Champions League y múltiples títulos individuales.
Las palabras de Ronaldo contrastan con las que él mismo publicó tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en la Copa Mundial de Qatar 2022, torneo que terminó con la consagración de Argentina bajo la capitanía de Messi.
En aquel entonces, el delantero había escrito en su cuenta de Instagram: “Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que tuve en más de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo”.
El mensaje, cargado de emoción y autocrítica, concluía con una frase que hoy parece quedar en evidencia frente a sus recientes declaraciones: “Tristemente, ayer el sueño terminó… El sueño fue bueno mientras duró. Ahora esperemos que el tiempo sea un buen consejero y permita que todos saquen sus conclusiones”.
La entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan volvió a colocar en el centro de la escena la eterna comparación entre el portugués y Lionel Messi, una disputa que trasciende generaciones y que, lejos de apagarse, sigue alimentándose con declaraciones como estas.
