El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico: el motivo que aún impide la confirmación

El historial de Nicolás Ramírez con Boca y River

En cuanto a sus antecedentes, Ramírez dirigió a Boca en 12 oportunidades, con un saldo de 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. Durante esos encuentros, mostró 39 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, además de sancionar 1 penal a favor y otro en contra del Xeneize. Con River, en cambio, el balance es más parejo: 13 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 5 caídas. En total, amonestó a 48 jugadores, expulsó a 3 y cobró 2 penales en contra, sin sanciones a favor.