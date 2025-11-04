El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico: el motivo que aún impide la confirmación
Nicolás Ramírez sería el árbitro del Boca-River del 9 de noviembre, aunque su designación depende del rendimiento que tenga en la final de la Copa Argentina.
El Superclásico del domingo 9 de noviembre en La Bombonera tiene casi todos los detalles confirmados: horario, sede y operativos de seguridad. Solo resta el anuncio oficial del árbitro, que se conocerá en los próximos días. Según trascendió, Nicolás Ramírez es el principal candidato para impartir justicia en el duelo entre Boca y River, y encabeza la lista de preferencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El colegiado, de 38 años, es considerado uno de los más confiables del actual plantel arbitral y viene de dirigir con regularidad en la Liga Profesional. De concretarse su designación, sería su tercer Superclásico consecutivo, un hecho poco habitual en la competencia argentina.
La prueba decisiva: la final de la Copa Argentina
Antes de ser confirmado, Ramírez deberá superar un desafío importante. Este miércoles será el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en Córdoba. Si su actuación es correcta y logra mantener el control del partido, la AFA lo ratificará oficialmente para el clásico del fin de semana.
Sin embargo, si comete algún error determinante o se ve envuelto en una polémica que lo convierta en protagonista, el organismo podría optar por otras alternativas, entre las que aparecen los nombres de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, ambos con experiencia en este tipo de partidos.
El historial de Nicolás Ramírez con Boca y River
En cuanto a sus antecedentes, Ramírez dirigió a Boca en 12 oportunidades, con un saldo de 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. Durante esos encuentros, mostró 39 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, además de sancionar 1 penal a favor y otro en contra del Xeneize. Con River, en cambio, el balance es más parejo: 13 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 5 caídas. En total, amonestó a 48 jugadores, expulsó a 3 y cobró 2 penales en contra, sin sanciones a favor.
El anuncio del árbitro del Superclásico se espera para el jueves o viernes, una vez finalizada la Copa Argentina. En la AFA confían en que Ramírez pueda ratificar su buen presente y mantener la línea de autoridad que lo posicionó entre los mejores jueces del torneo. De cumplir con esa condición, será el encargado de impartir justicia en una nueva edición del Boca-River, un partido que, como siempre, promete ser mucho más que un simple cruce de fútbol.
