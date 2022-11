Clima tenso en Portugal: Cristiano Ronaldo ahora se peleó con Joao Cancelo

joao cancelo cristiano ronaldo.mp4

Este hecho se sumó a lo visto ayer en el vestuario cuando Bruno Fernandes le negó en principio el saludo a Cristiano Ronaldo, ambos compañeros en Manchester United, tras sus declaraciones frente a la prensa británica donde el delantero aseguró sentirse "traicionado" por la institución inglesa.

En el reencuentro, CR7 le extendió la mano a su compañero, quien lo dejó con el saludo en el aire en el inicio y luego le extendió su mano con un gesto de frialdad.

QUÉ PASO CON CRISTIANO RONALDO EN EL MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo concluyó una primera mitad de temporada con Manchester United llena de polémicas y en la antesala del Mundial de Qatar 2022 realizó una entrevista exclusiva en la que no se guardó nada contra su club, Erik ten Hag, Wayne Rooney y Ralf Rangnick, ex-entrenador del club.

En diálogo con Piers Morgan, el portugués dio detalles de su áspera relación con el club y con este intentó forzar su salida en este último mercado de pases. "El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado".

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no sólo este año sino también la temporada pasada", explicó CR7.

EL FIXTURE DE PORTUGAL PARA EL MUNDIAL DE QATAR 2022

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 24 de noviembre contra Ghana en Doha, y se enfrentará después a Uruguay y Corea del Sur por el Grupo H.