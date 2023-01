El blooper de Cristiano Ronaldo durante su presentación en el Al Nassr

“La evolución del fútbol es diferente, por lo que no es el final de mi carrera venir a jugar a Sudáfrica”, expresó el astro portugués. “Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente”, añadió CR7. El astro portugués, que se fue del Manchester United en la previa del Mundial de Qatar 2022, firmó un nuevo contrato hasta 2025 y tuvo el primer contacto masivo con los hinchas de su nuevo club.