El polémico comentario de Cristiano Ronaldo en el posteo de un periodista anti Messi

En su editorial, Roncero se mostró dolido por el resultado final de la gala del Balón de Oro y comenzó diciendo que "como homenaje a la trayectoria está bien, ya sabemos que está retirado", y recordó que en el Mundial de Qatar 2022 "tuvo récord de penales a favor".

Pero el español fue más allá. Comentó que "cinco fueron muy merecidos, pero ha habido tres de regalo..." y apuntó directamente contra Leo y el Barcelona: "Tu rivalidad con Cristiano Ronaldo no la olvidaremos nunca. El 8 es un número que me gusta mucho, me recuerda la noche en Lisboa con el Bayern Munich".

Esto era de esperarse, pero lo que si sorprendió bastante fue la reacción de Cristiano Ronaldo en Instagram, actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, quién le puso like al posteo y comentó con cuatro emoticones de caritas risueñas. Algo que Lionel jamás haría...

Ya no se enfrentan entre sí, pero parece que no solo a Tomás Roncero le molestó ver nuevamente a Messi como el mejor jugador del mundo, a los 36 años y ante una ovación en el mítico teatro parisino.