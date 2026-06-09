Mourinho ya definió su postura sobre Franco Mastantuono en el Real Madrid: ¿sigue o no?

Mientras se define el futuro de Mastantuono, la dirigencia de la Casa Blanca continúa trabajando para potenciar el plantel que recibirá el DT luso. El club ya tendría acordadas las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, dos refuerzos destinados a fortalecer la estructura defensiva del equipo.

Además, Florentino Pérez mantiene viva la expectativa alrededor de una incorporación de gran impacto. Durante el proceso electoral prometió realizar una inversión cercana a los 150 millones de euros por una figura de primer nivel mundial, aunque hasta el momento el nombre del posible refuerzo continúa siendo un misterio.

River se anota en la carrera por quedarse con Mastantuono a préstamo

Ante este escenario, River intentó adelantarse a los acontecimientos. Desde Núñez habrían mantenido contactos con el entorno del jugador para explorar la posibilidad de un regreso a préstamo. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Tanto el futbolista como quienes manejan su carrera consideran que el próximo paso debe desarrollarse en Europa y que volver al fútbol argentino no forma parte del proyecto actual.