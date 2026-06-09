Mourinho ya definió su postura sobre Franco Mastantuono en el Real Madrid: ¿sigue o no?
De acuerdo con medios europeos, el juvenil argentino no figura entre las prioridades del técnico para la próxima temporada y podría ser cedido para sumar experiencia.
El regreso de José Mourinho al Real Madrid comienza a generar consecuencias dentro de la planificación deportiva del club. Aunque su presentación oficial todavía no se concretó, distintos medios españoles aseguran que el entrenador portugués ya avanzó en la evaluación del plantel y elaboró una lista de futbolistas que no formarían parte de sus planes inmediatos para la temporada 2026/27.
Entre los nombres que aparecen en esa nómina figura el de Franco Mastantuono, una de las mayores promesas surgidas del fútbol argentino en los últimos años. Según informó El Desmarque, el joven ex River no tendría asegurado un lugar dentro de la consideración principal del nuevo cuerpo técnico, por lo que la institución analiza diferentes alternativas para su futuro.
La intención del Merengue no pasaría por una transferencia definitiva, sino por encontrarle un destino donde pueda tener continuidad. La idea sería cederlo temporalmente a otro equipo europeo para que acumule minutos, gane experiencia en una liga competitiva y regrese más preparado para pelear por un lugar en el primer equipo merengue.
Junto a Mastantuono también aparecen otros futbolistas que, según la información publicada en España, no serían prioridad para Mourinho. En esa lista se encuentran Fran García, Raúl Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Rodrygo, varios de ellos con participación habitual en temporadas anteriores. La llegada del técnico portugués marcaría así el inicio de una profunda reestructuración dentro del plantel.
Mientras se define el futuro de Mastantuono, la dirigencia de la Casa Blanca continúa trabajando para potenciar el plantel que recibirá el DT luso. El club ya tendría acordadas las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, dos refuerzos destinados a fortalecer la estructura defensiva del equipo.
Además, Florentino Pérez mantiene viva la expectativa alrededor de una incorporación de gran impacto. Durante el proceso electoral prometió realizar una inversión cercana a los 150 millones de euros por una figura de primer nivel mundial, aunque hasta el momento el nombre del posible refuerzo continúa siendo un misterio.
River se anota en la carrera por quedarse con Mastantuono a préstamo
Ante este escenario, River intentó adelantarse a los acontecimientos. Desde Núñez habrían mantenido contactos con el entorno del jugador para explorar la posibilidad de un regreso a préstamo. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Tanto el futbolista como quienes manejan su carrera consideran que el próximo paso debe desarrollarse en Europa y que volver al fútbol argentino no forma parte del proyecto actual.
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