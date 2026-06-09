Kevin Lomónaco escucha ofertas: su salida de Independiente está muy cerca
Kevin Lomónaco modificó su postura sobre una posible transferencia y analiza propuestas de la Liga MX. León y Tigres siguen de cerca al defensor.
Independiente afronta un mercado de pases clave para equilibrar sus cuentas y reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. En ese contexto, Kevin Lomónaco, uno de los futbolistas que mejor vidriera tuvo en los últimos años más allá de bajar su nivel, surge como uno de los principales candidatos a ser transferido.
El zaguero central fue una de las grandes figuras del Rojo durante gran parte de su ciclo en Avellaneda e incluso llegó a ser convocado a la Selección Argentina. Sin embargo, su situación cambió en los últimos meses y su futuro parece estar cada vez más lejos del club. Hasta hace poco, mantenía una postura firme: solo contemplaba una salida hacia alguna de las principales ligas de Europa. No obstante, el escenario actual es diferente y ahora analiza otras posibilidades para continuar su carrera.
México aparece como destino para Kevin Lomónaco
Según trascendió, Lomónaco comenzó a considerar seriamente propuestas provenientes de la Liga MX, algo que tiempo atrás había descartado. Durante su mejor momento futbolístico, el defensor recibió sondeos desde el fútbol mexicano, pero decidió rechazarlos con la intención de esperar una oportunidad desde Europa.
El descenso en el interés de clubes europeos, sumado al rendimiento irregular que mostró Independiente durante el último semestre, modificó el panorama y abrió la puerta a nuevas alternativas. Entre los equipos que siguen de cerca al futbolista aparecen León y Tigres, dos de los clubes más importantes del fútbol mexicano.
En el caso de León, las posibilidades parecen mayores debido a la buena relación institucional que mantiene con Independiente. Además, el club ya había consultado por el defensor en anteriores mercados de pases. Incluso, según la información difundida, el entrenador Guido Pizarro se habría comunicado directamente con el jugador para expresarle su interés.
La necesidad económica de Independiente
La posible venta de Lomónaco también responde a una cuestión financiera para Independiente. El club posee el 75% de los derechos económicos del futbolista, pero todavía mantiene una deuda cercana a los U$S3 millones con Bragantino por la adquisición de su ficha. Por ese motivo, la dirigencia considera prioritaria una transferencia que le permita cancelar ese compromiso y obtener recursos para fortalecer el plantel.
Aunque todavía no existe una oferta formal que garantice la salida del defensor, el cambio de postura del jugador respecto de una eventual mudanza a México representa un factor importante en una negociación que podría acelerarse en las próximas semanas.
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