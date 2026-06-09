Kevin Lomónaco escucha ofertas: su salida de Independiente está muy cerca

La necesidad económica de Independiente

La posible venta de Lomónaco también responde a una cuestión financiera para Independiente. El club posee el 75% de los derechos económicos del futbolista, pero todavía mantiene una deuda cercana a los U$S3 millones con Bragantino por la adquisición de su ficha. Por ese motivo, la dirigencia considera prioritaria una transferencia que le permita cancelar ese compromiso y obtener recursos para fortalecer el plantel.

Aunque todavía no existe una oferta formal que garantice la salida del defensor, el cambio de postura del jugador respecto de una eventual mudanza a México representa un factor importante en una negociación que podría acelerarse en las próximas semanas.