¿El tapado de Scaloni? El campeón del mundo que podría meterse en el Mundial 2026

En ese contexto, Guido Rodríguez aparece como uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser elegido. El volante surgido de River cuenta con una extensa experiencia dentro del ciclo de Scaloni y conoce perfectamente la dinámica de trabajo de la Scaloneta. Además, su perfil encaja con una de las preocupaciones actuales del cuerpo técnico: reforzar una zona donde algunos futbolistas todavía no alcanzaron su mejor condición física.

Según trascendió, el mediocampista integra una terna de nombres que también incluye a Emiliano Buendía y Maximiliano Perrone. La principal ventaja de Guido radica en su capacidad para desempeñarse como volante central, una posición en la que podría convertirse en una alternativa directa para Leandro Paredes si fuera necesario administrar cargas o afrontar alguna eventualidad durante el torneo.

guido rodriguez 1.jpg

El propio Scaloni confirmó que la decisión está cerca de resolverse: “Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles”, aseguró.

La candidatura de Rodríguez también encuentra respaldo en su presente deportivo. Tras comenzar la temporada en el fútbol inglés con West Ham, el mediocampista cambió de rumbo durante el mercado de invierno europeo y se incorporó a Valencia. Allí fue ganando protagonismo de manera progresiva hasta transformarse en una pieza importante dentro del equipo español.

Durante la segunda parte de la campaña logró consolidarse como titular habitual, acumuló una importante cantidad de minutos y mostró un rendimiento que llamó la atención de quienes siguen de cerca a los futbolistas argentinos en Europa. Incluso aportó cuatro goles, una cifra destacada para un jugador de sus características. Mientras el Mundial se acerca y la expectativa crece, Scaloni mantiene la cautela habitual. La decisión definitiva se conocerá en breve, pero todo indica que Guido Rodríguez reúne varios de los requisitos que busca el cuerpo técnico para completar la lista.