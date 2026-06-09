¿El tapado de Scaloni? El campeón del mundo que podría meterse en el Mundial 2026
La lesión de Leonardo Balerdi obligó al cuerpo técnico argentino a replantear la lista definitiva para la Copa del Mundo. Estaba afuera, pero parece que no...
La Selección Argentina atraviesa horas decisivas en la antesala del Mundial 2026. La baja de Leonardo Balerdi por una lesión muscular generó un cambio inesperado en la planificación de Lionel Scaloni, quien ahora debe definir qué futbolista ocupará el lugar que quedó libre dentro de la nómina de 26 convocados para la máxima cita del fútbol internacional.
El defensor sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha y fue desafectado oficialmente del plantel, una noticia que obligó al cuerpo técnico a acelerar evaluaciones y considerar distintas alternativas. Si bien en un primer momento parecía lógico pensar en otro marcador central para reemplazarlo, las declaraciones recientes del entrenador dejaron abierta la posibilidad de incorporar un jugador de características diferentes.
Tras el amistoso frente a Honduras, Scaloni reconoció que todavía existen cuestiones físicas por resolver dentro del grupo y que la decisión final no necesariamente estará vinculada a la posición específica que ocupaba Balerdi. “No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central, así que vamos a esperar”, explicó el entrenador campeón del mundo.
Guido Rodríguez, candidato a reemplazar a Balerdi en la lista de convocados de la Selección Argentina
Esas palabras modificaron el escenario y llevaron la atención hacia otros sectores del campo. Durante los últimos días habían surgido los nombres de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, ambos incluidos anteriormente en la prelista de convocados. Sin embargo, las señales emitidas por el cuerpo técnico parecen indicar que la búsqueda podría orientarse hacia un mediocampista capaz de ofrecer distintas variantes tácticas.
En ese contexto, Guido Rodríguez aparece como uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser elegido. El volante surgido de River cuenta con una extensa experiencia dentro del ciclo de Scaloni y conoce perfectamente la dinámica de trabajo de la Scaloneta. Además, su perfil encaja con una de las preocupaciones actuales del cuerpo técnico: reforzar una zona donde algunos futbolistas todavía no alcanzaron su mejor condición física.
Según trascendió, el mediocampista integra una terna de nombres que también incluye a Emiliano Buendía y Maximiliano Perrone. La principal ventaja de Guido radica en su capacidad para desempeñarse como volante central, una posición en la que podría convertirse en una alternativa directa para Leandro Paredes si fuera necesario administrar cargas o afrontar alguna eventualidad durante el torneo.
El propio Scaloni confirmó que la decisión está cerca de resolverse: “Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles”, aseguró.
La candidatura de Rodríguez también encuentra respaldo en su presente deportivo. Tras comenzar la temporada en el fútbol inglés con West Ham, el mediocampista cambió de rumbo durante el mercado de invierno europeo y se incorporó a Valencia. Allí fue ganando protagonismo de manera progresiva hasta transformarse en una pieza importante dentro del equipo español.
Durante la segunda parte de la campaña logró consolidarse como titular habitual, acumuló una importante cantidad de minutos y mostró un rendimiento que llamó la atención de quienes siguen de cerca a los futbolistas argentinos en Europa. Incluso aportó cuatro goles, una cifra destacada para un jugador de sus características. Mientras el Mundial se acerca y la expectativa crece, Scaloni mantiene la cautela habitual. La decisión definitiva se conocerá en breve, pero todo indica que Guido Rodríguez reúne varios de los requisitos que busca el cuerpo técnico para completar la lista.
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