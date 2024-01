El polémico comentario de Cristiano Ronaldo tras el The Best a Messi: "Están perdiendo credibilidad"

"Creo que, en cierto modo, estos premios (Balón de Oro y The Best) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada", apuntó Cristiano en una entrevista con el diario Récord de Portugal. Y además, agregó: "No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios".

LA CRÍTICA DE CRISTIANO RONALDO AL PREMIO DE LIONEL MESSI

