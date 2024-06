La bronca de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en la derrota de Portugal ante Georgia

La bronca de Cristiano Ronaldo tras ser reemplazado en la Eurocopa

Si bien no hubo mala cara ni gestos de reproche para su entrenador Roberto Martínez, al ser sustituido Cristiano dejó el campo de juego con mucha bronca e incluso pateó una botella que tenía en su camino hacia el banco de suplentes. Sin lugar a dudas una clara muestra de que no se encuentra confiado en esta competencia dónde no pudo demostrar mucho hasta el momento y sigue sin marcar goles luego de los primeros tres partidos.

A sus 39 años, el delantero luso se encuentra rodeado de un gran equipos que es uno de los grandes candidatos a ganar el título y se espera más de él puertas adentro en búsqueda de ese sueño. El encuentro ante Eslovenia puede ser clave para el descenlase de la competencia.

