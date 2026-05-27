Crystal Palace hizo historia: venció a Rayo Vallecano y conquistó la Conference League

Dentro del plantel campeón hubo presencia argentina, aunque sin minutos en cancha. El arquero Waler Benítez permaneció en el banco de suplentes y celebró junto al equipo un logro histórico: el primer título fuera del ámbito doméstico para Crystal Palace, que anteriormente había festejado en competiciones nacionales.

Del lado español, la frustración fue doble. Rayo Vallecano quedó a las puertas de conquistar la primera estrella internacional de su historia y tampoco pudo cambiar el rumbo desde el banco. Además de Batalla, el plantel contó con el argentino Óscar Trejo, quien integró los relevos pero no sumó minutos en la final.