Crystal Palace hizo historia: venció a Rayo Vallecano y conquistó la Conference League
El conjunto inglés se impuso por la mínima en Leipzig, consiguió el primer título internacional de su historia y aseguró un lugar en la próxima Europa League.
El Crystal Palace escribió una de las páginas más importantes de su historia al derrotar 1-0 al Rayo Vallecano en la final de la Conference League disputada en el Red Bull Arena de Leipzig. Con ese resultado, el equipo inglés levantó su primer trofeo internacional y el tercero de toda su historia, además de asegurar su clasificación a la próxima edición de la Europa League.
El único gol de la noche llegó a los seis minutos del segundo tiempo y tuvo como protagonista al francés Jean-Philippe Mateta. El delantero aprovechó un rebote que dejó el arquero argentino Augusto Batalla y definió para romper un encuentro cerrado hasta ese momento.
La acción dejó expuesto al argentino, aunque minutos más tarde tuvo revancha parcial cuando evitó el segundo tanto con una gran atajada en un mano a mano ante el propio Mateta, sosteniendo con vida a su equipo en un tramo clave del partido.
Un dominio de Crystal Palace que mereció más
Más allá de la diferencia mínima en el marcador, Crystal Palace mostró mayor solidez durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más peligrosas. Incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con una jugada tan insólita como espectacular: un tiro libre del español Yeremy Pino impactó en ambos palos y volvió a pegar en uno de los postes, aunque la acción terminó invalidada.
Dentro del plantel campeón hubo presencia argentina, aunque sin minutos en cancha. El arquero Waler Benítez permaneció en el banco de suplentes y celebró junto al equipo un logro histórico: el primer título fuera del ámbito doméstico para Crystal Palace, que anteriormente había festejado en competiciones nacionales.
Del lado español, la frustración fue doble. Rayo Vallecano quedó a las puertas de conquistar la primera estrella internacional de su historia y tampoco pudo cambiar el rumbo desde el banco. Además de Batalla, el plantel contó con el argentino Óscar Trejo, quien integró los relevos pero no sumó minutos en la final.
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