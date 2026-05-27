Preocupación por Neymar: se perdió la práctica de Brasil y fue a la clínica

Cabe recordar que el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain se estaba recuperando de un edema en el gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo en el Brasileirão. Aunque el cuerpo médico de su club había garantizado su llegada en perfectas condiciones a la concentración en Teresópolis, esta sorpresiva e inesperada ausencia médica reavivó los peores temores sobre la evolución de la pantorrilla del número 10.