Cuál es la selección que volverá a jugar un Mundial después de 12 años

Dentro de ese contexto, ocurrieron hechos especialmente graves como la Masacre de Srebrenica, considerada uno de los episodios más trágicos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y el largo Asedio de Sarajevo, donde la capital permaneció bajo ataque constante durante casi cuatro años. El conflicto finalizó en 1995 con los Acuerdos de Dayton, que establecieron el marco político para la reorganización del país y su reconstrucción.

Incluso antes del fin de la guerra, el fútbol comenzó a reactivarse como símbolo de identidad nacional. Se formó una selección propia y se dio inicio a la estructuración de competiciones internas. En 1995, la FIFA le otorgó un reconocimiento inicial, lo que permitió empezar a disputar encuentros oficiales.

Con el paso del tiempo, el equipo nacional se consolidó, logró resultados destacados, incluyendo una victoria ante Italia, y en 1998 fue incorporado de forma definitiva a la UEFA. En la actualidad, la selección bosnia se ubica alrededor del puesto 65 en el ranking FIFA.

Bosnia 2 Bosnia integrará el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar en el Mundial 2026. Redes sociales

Aunque todavía no logró clasificarse a la Eurocopa, sí consiguió regresar al escenario mundialista tras un camino exigente que incluyó definiciones cerradas frente a Gales e Italia. Su principal referente sigue siendo Edin Dzeko, máximo goleador histórico y líder del equipo durante más de una década.