Cuál es la selección que volverá a jugar un Mundial después de 12 años
En su última edición, en Brasil 2014, compartió grupo con la Selección Argentina. Además, fue parte de Yugoslavia hasta su disolución.
Bosnia y Herzegovina es una nación europea con 34 años de historia, surgida tras la disolución de Yugoslavia a comienzos de la década de 1990. Su camino hacia la consolidación institucional y deportiva estuvo marcado por un proceso complejo y sangriento, atravesado por conflictos y una reconstrucción profunda en distintos niveles, incluido el fútbol.
En el plano deportivo, su selección nacional fue creciendo con el paso de los años hasta lograr su presencia en la máxima cita del fútbol mundial por segunda vez en su historia. Para llegar a esta clasificación debió superar un exigente recorrido en Eliminatorias y una fase de repechaje de alta dificultad, demostrando carácter en instancias decisivas.
Su última participación en un Mundial de Brasil 2014, donde compartió grupo con la Selección Argentina comandada por Alejandro Sabella y liderada por Lionel Messi. En aquella edición consiguió una victoria histórica ante Irán en el cierre de la fase de grupos, aunque no logró avanzar a la siguiente ronda. En el Mundial 2026, Bosnia integrará el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.
Qué historia tiene Bosnia y Herzegovina, la selección que está en el Mundial 2026
Entre 1992 y 1995, Bosnia y Herzegovina atravesó un conflicto armado que acompañó su proceso de separación de Yugoslavia y dejó consecuencias muy profundas en toda la población. Fue un período marcado por violencia extrema, con episodios de persecución entre comunidades y una crisis de gran escala.
Dentro de ese contexto, ocurrieron hechos especialmente graves como la Masacre de Srebrenica, considerada uno de los episodios más trágicos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y el largo Asedio de Sarajevo, donde la capital permaneció bajo ataque constante durante casi cuatro años. El conflicto finalizó en 1995 con los Acuerdos de Dayton, que establecieron el marco político para la reorganización del país y su reconstrucción.
Incluso antes del fin de la guerra, el fútbol comenzó a reactivarse como símbolo de identidad nacional. Se formó una selección propia y se dio inicio a la estructuración de competiciones internas. En 1995, la FIFA le otorgó un reconocimiento inicial, lo que permitió empezar a disputar encuentros oficiales.
Con el paso del tiempo, el equipo nacional se consolidó, logró resultados destacados, incluyendo una victoria ante Italia, y en 1998 fue incorporado de forma definitiva a la UEFA. En la actualidad, la selección bosnia se ubica alrededor del puesto 65 en el ranking FIFA.
Aunque todavía no logró clasificarse a la Eurocopa, sí consiguió regresar al escenario mundialista tras un camino exigente que incluyó definiciones cerradas frente a Gales e Italia. Su principal referente sigue siendo Edin Dzeko, máximo goleador histórico y líder del equipo durante más de una década.
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