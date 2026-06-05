Mundial 2026: las buenas noticias que recibió Lionel Scaloni

camiseta nueva seleccion argentina Argentina utilizará la indumentaria tradicional durante los primeros dos partidos de la fase de grupos.

Para el segundo encuentro, frente a Austria en Dallas, el seleccionado comandado por Scaloni repetirá la camiseta titular, mientras que el arquero cambiará a un uniforme verde claro. En el cierre del grupo, contra Jordania también en Dallas, Argentina usará la camiseta alternativa, de tono oscuro con detalles modernos en azul y celeste, mientras que el arquero volverá a vestir de verde, aunque en una versión más intensa que la anterior.