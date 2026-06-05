Mundial 2026: las buenas noticias que recibió Lionel Scaloni
El entrenador recuperó a algunos jugadores de cara al debut en la Copa del Mundo ante Argelia el martes 16 de junio. Descubrí todos los detalles en la nota.
Cristian Romero y Julián Álvarez volvieron a entrenarse con normalidad junto a la Selección Argentina tras recibir el alta médica, en una noticia que trae alivio para Lionel Scaloni en plena preparación rumbo al Mundial 2026. Ambos futbolistas, piezas esenciales en el once inicial, se sumaron nuevamente al grupo en Kansas City, donde el plantel continúa ajustando detalles para los amistosos ante Honduras e Islandia.
El defensor del Tottenham dejó atrás un esguince de rodilla sufrido a mediados de abril, lesión que lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas y que incluso generó preocupación sobre su estado físico. Por su parte, el delantero del Atlético de Madrid se recuperó de una molestia en el tobillo que arrastraba desde un cruce de Champions League ante el Barcelona.
Con ambos jugadores ya disponibles, el cuerpo técnico recupera piezas importantes de cara al inicio de la Copa del Mundo, que será el martes 16 de junio para el "Albiceleste" ante Argelia. Argentina, además, integra el Grupo J junto con Jordania y Austria.
La Selección Argentina ya sabe qué camisetas utilizará en la fase de grupos del Mundial 2026
El seleccionado nacional, que se prepara en Estados Unidos para el inicio del Mundial 2026, conoció los uniformes que utilizará en la fase de grupos, siendo similar a la que se vio en Qatar 2022. En el debut, Argentina vestirá la camiseta tradicional celeste y blanca, con short y medias azules. En ese partido, Emiliano “Dibu” Martínez usará un conjunto completamente naranja.
Para el segundo encuentro, frente a Austria en Dallas, el seleccionado comandado por Scaloni repetirá la camiseta titular, mientras que el arquero cambiará a un uniforme verde claro. En el cierre del grupo, contra Jordania también en Dallas, Argentina usará la camiseta alternativa, de tono oscuro con detalles modernos en azul y celeste, mientras que el arquero volverá a vestir de verde, aunque en una versión más intensa que la anterior.
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