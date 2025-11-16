Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."
Luego de ausentarse en la rueda de prensa posterior al Superclásico, este domingo el "Muñeco" fue con los tapones de punta y mantuvo un tenso momento en el final.
El director técnico de River, Marcelo Gallardo, protagonizó un fuerte cruce con un periodista al finalizar la conferencia de prensa posterior al empate 0-0 ante Vélez por el Torneo Clausura 2025 y la confirmación de que su equipo no pasará del cuarto puesto en la Tabla Anual.
La tensión surgió cuando el periodista consultó si el "Muñeco" mantenía el mismo nivel de autoexigencia para sí mismo y para sus jugadores que en su primer ciclo en el club. La respuesta de Gallardo fue categórica y tajante, generando un momento por demás tenso en el cierre de la rueda de prensa.
“¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? Yo me hago cargo del funcionamiento del equipo. No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente. Querer generar esa duda, no. Ni la exigencia que tengo conmigo y para este club”, sentenció el DT.
Antes del cruce, el entrenador había reconocido abiertamente la difícil actualidad del equipo, que acumula una de sus peores rachas sin triunfos, pero prometió mantener el esfuerzo.
“Todo cuesta más y dentro de ese contexto hay que seguir intentando. Esto va a terminar dándose vuelta”, aseguró Gallardo, quien añadió: "Estamos atravesando este momento negativo... Hay que seguir apostando al trabajo, a recuperar esa memoria perdida".
Gallardo también se refirió a las dificultades en la gestión del plantel y señaló: “Yo tengo que seguir tratando de estar con la cabeza lo más serena posible, porque tengo que poner y sacar jugadores y así se va haciendo muy difícil porque entendemos que no podemos encontrar ese punto”.
“No voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta”, insistió en varias oportunidades del "Muñeco", que a su vez confirmó que las ausencias de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja en la convocatoria para la fecha final del certamen fueron "decisiones técnicas".
