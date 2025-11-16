Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."

Gallardo también se refirió a las dificultades en la gestión del plantel y señaló: “Yo tengo que seguir tratando de estar con la cabeza lo más serena posible, porque tengo que poner y sacar jugadores y así se va haciendo muy difícil porque entendemos que no podemos encontrar ese punto”.

“No voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta”, insistió en varias oportunidades del "Muñeco", que a su vez confirmó que las ausencias de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja en la convocatoria para la fecha final del certamen fueron "decisiones técnicas".