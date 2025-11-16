Quién es Joaquín Freitas, el juvenil número 51° que debutó en River de la mano de Marcelo Gallardo

Llegó a River en 2024, proveniente de Acassuso, donde incluso había debutado en Primera con solo 16 años. Ese mismo año integró la Selección Sub-20 del Ascenso, y en 2022 fue el máximo goleador de todas las juveniles del ascenso, con 26 tantos.

Su estreno en la Reserva de River se dio el 11 de octubre de 2024, en la victoria 2-1 ante Deportivo Riestra. En 2025 se afirmó como titular tras realizar la pretemporada con el plantel de Marcelo Escudero, sumando una racha goleadora que incluyó conversiones frente a San Martín de San Juan y Boca. En total, acumula 31 partidos, 9 goles y 6 asistencias, números que captaron la atención de Gallardo y le valieron su primera citación a Primera.

image

Ficha técnica de Joaquín Freitas

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 2006

Edad: 18 años

Lugar: San Fernando, Buenos Aires

Posición: delantero

Altura: 1,81 metros

Perfil: diestro

Reserva: 31 partidos, 9 goles y 6 asistencias