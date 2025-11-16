Quién es Joaquín Freitas, el juvenil número 51° que debutó en River de la mano de Marcelo Gallardo
El delantero de 18 años y figura de la Reserva, debutó en el Millonario ante Vélez y se ilusiona con mantenerse en lo más alto: todos los detalles.
Joaquín Freitas, delantero de 18 años nacido en San Fernando, tuvo su estreno oficial en la Primera de River al ingresar ante Vélez por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El juvenil, figura de la Reserva y una de las grandes promesas del club, se transformó así en el jugador número 51 en debutar bajo el mando de Marcelo Gallardo.
Freitas vivió un día inolvidable en Liniers. A los 33 minutos del segundo tiempo, el atacante ingresó en lugar de Maximiliano Salas en el empate sin goles entre Vélez y River y se convirtió en el 51° futbolista que debuta en Primera bajo la conducción del Muñeco.
El delantero venía de ser figura en la Reserva y su ingreso llegó apenas 48 horas después de convertir un doblete ante Tigre en River Camp.
Quién es Joaquín Freitas, el juvenil número 51° que debutó en River de la mano de Marcelo Gallardo
Nacido el 2 de diciembre de 2006 en San Fernando, Freitas es un delantero que se destaca por su movilidad, su velocidad y su capacidad para asociarse, con un estilo que suele compararse —salvando las distancias— con el de Julián Álvarez.
Llegó a River en 2024, proveniente de Acassuso, donde incluso había debutado en Primera con solo 16 años. Ese mismo año integró la Selección Sub-20 del Ascenso, y en 2022 fue el máximo goleador de todas las juveniles del ascenso, con 26 tantos.
Su estreno en la Reserva de River se dio el 11 de octubre de 2024, en la victoria 2-1 ante Deportivo Riestra. En 2025 se afirmó como titular tras realizar la pretemporada con el plantel de Marcelo Escudero, sumando una racha goleadora que incluyó conversiones frente a San Martín de San Juan y Boca. En total, acumula 31 partidos, 9 goles y 6 asistencias, números que captaron la atención de Gallardo y le valieron su primera citación a Primera.
Ficha técnica de Joaquín Freitas
-
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 2006
Edad: 18 años
Lugar: San Fernando, Buenos Aires
Posición: delantero
Altura: 1,81 metros
Perfil: diestro
Reserva: 31 partidos, 9 goles y 6 asistencias
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario