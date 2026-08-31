Cuáles son las posibilidades de Boca en la Copa Sudamericana según la inteligencia artificial

¿Qué dijo la inteligencia artificial sobre Boca y San Pablo?

De cara a los cuartos de final, Boca no aparece como favorito para la inteligencia artificial. Gemini analizó el cruce y proyectó que será el conjunto brasileño el que consiga quedarse con la serie y avanzar a las semifinales. La herramienta tecnológica destacó la capacidad del equipo paulista para manejar los tiempos del partido, su velocidad para salir de contraataque y el hecho de que tendrá la posibilidad de cerrar la eliminatoria en el Morumbí.