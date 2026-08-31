Cuáles son las posibilidades de Boca en la Copa Sudamericana según la inteligencia artificial
El "Xeneize" es el único representante argentino y enfrentará a San Pablo de Brasil en los cuartos de final. Descubrí que dice la IA.
Tras la eliminación de River a manos de Independiente Santa Fe, Boca quedó como el único representante argentino en la CONMEBOL Sudamericana. El "Xeneize" avanzó a los cuartos de final y ahora enfrentará San Pablo de Brasil, por lo que la inteligencia artificial realizó un análisis sobre sus posibilidades de continuar en carrera y pelear por el título.
El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena, que ya conquistó dos veces la Sudamericana, en 2004 y 2005, buscará volver a levantar el trofeo después de más de dos décadas. En esta edición, viene de eliminar a Recoleta en Paraguay. A partir de estos antecedentes, la IA de Gemini proyectó hasta dónde podría llegar en el certamen.
¿Qué dijo la inteligencia artificial sobre Boca y San Pablo?
De cara a los cuartos de final, Boca no aparece como favorito para la inteligencia artificial. Gemini analizó el cruce y proyectó que será el conjunto brasileño el que consiga quedarse con la serie y avanzar a las semifinales. La herramienta tecnológica destacó la capacidad del equipo paulista para manejar los tiempos del partido, su velocidad para salir de contraataque y el hecho de que tendrá la posibilidad de cerrar la eliminatoria en el Morumbí.
Además, Gemini se inclinó por Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Cienciano como los otros equipos que conseguirán meterse entre los cuatro mejores del certamen. De esta manera, su pronóstico deja a los clubes brasileños como grandes protagonistas de la definición
En cuanto a la gran final, la inteligencia artificial proyectó un enfrentamiento entre San Pablo y Atlético Mineiro, con el conjunto de Belo Horizonte como ganador de la CONMEBOL Sudamericana. Según su análisis, se trataría de una definición muy pareja, que podría resolverse por una diferencia mínima.
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