Changuito Zeballos, cerca de ser vendido por Boca: dónde jugará

Las negociaciones entre las directivas progresaron a ritmo acelerado. La propuesta contempla un traspaso cercano a los 5 millones de dólares por una parte mayoritaria del pase del "Changuito", sumado a una plusvalía del 40% a favor del Xeneize ante una eventual venta a futuro y 500 mil dólares adicionales sujetos a objetivos deportivos. De este modo, el club de la Ribera busca resguardar su patrimonio frente a un futbolista con un talento indiscutible pero con un panorama contractual particular.