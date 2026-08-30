Changuito Zeballos, cerca de ser vendido por Boca: dónde jugará
El delantero de 24 años tenía todo acordado para desembarcar en el Napoli, pero otro equipo se metió en el medio y acelera para tenerlo.
El futuro de Exequiel Zeballos dio un giro drástico en las últimas horas dentro del mercado de pases del fútbol europeo. Cuando todos los caminos del atacante indicaban una inminente llegada al Napoli de la Serie A, el Parma irrumpió con fuerza en las conversaciones con Boca, tomó la delantera y quedó a un paso de concretar la compra de un porcentaje muy importante de su ficha.
Las negociaciones entre las directivas progresaron a ritmo acelerado. La propuesta contempla un traspaso cercano a los 5 millones de dólares por una parte mayoritaria del pase del "Changuito", sumado a una plusvalía del 40% a favor del Xeneize ante una eventual venta a futuro y 500 mil dólares adicionales sujetos a objetivos deportivos. De este modo, el club de la Ribera busca resguardar su patrimonio frente a un futbolista con un talento indiscutible pero con un panorama contractual particular.
Salida de Boca, la oferta de Parma y el futuro contractual de Zeballos en la Serie A
La determinación del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme de aceptar un monto inferior a la cláusula de rescisión —fijada originalmente en 15 millones de euros— responde a una necesidad estratégica. El contrato del extremo santiagueño con el club caduca a fines de este año y, al no existir intenciones de renovación por parte del jugador, en Núñez y La Boca pretenden asegurar un beneficio económico considerable antes de que quede en libertad de acción.
Pese a que el entorno del juvenil descartó en reiteradas oportunidades salir libre sin dejarle dinero a la institución que lo formó, el reloj apremia a todas las partes. Con el libro de pases europeo en su tramo final, la irrupción del Parma le ofrece a Zeballos un escenario con mayor continuidad de la que podía proyectar bajo la conducción técnica del Napoli.
Si bien restan ultimar detalles formales del contrato del futbolista, el desenlace de la novela está cada vez más cerca. Salvo un imprevisto de último momento, el delantero armará sus valijas para cruzar el Atlántico y dar el salto definitivo hacia el fútbol italiano.
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