Furia en Lanús contra el árbitro y el VAR tras su derrota ante Boca

Izquierdoz apuntó contra Dóvalo

Carlos Izquierdoz también se refirió a la polémica y fue todavía más contundente al analizar la determinación de Dóvalo. “Me llevo bien con Dóvalo. Él me dijo ‘tengo personalidad para dirigir’, aunque, con otras palabras. Después, viendo la jugada, creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos”, sostuvo el capitán de Lanús.

El defensor consideró que una expulsión tan temprano podía modificar por completo el desarrollo del encuentro y también apuntó contra el VAR: “Por ahí él no la ve, pero el VAR tiene que llamar: es una jugada clarísima de expulsión”. Y lanzó otra frase que resumió la bronca del vestuario: “No sé qué hubiese cobrado si el planchazo lo metíamos nosotros”.

Nicolás Russo también cargó contra el VAR

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, tampoco se quedó afuera de los cuestionamientos. Para el dirigente, la infracción de Flores fue una expulsión clara y el principal responsable de que no se modificara la decisión fue el VAR.

“Fue una clara expulsión. Cada vez que Delfino está en el VAR tenemos problemas”, disparó Russo. El máximo dirigente del Granate sostuvo que Dóvalo podía no haber visto correctamente la acción por encontrarse lejos, pero que justamente para eso existe el VAR.

“El arbitraje fue bueno, en esa expulsión está el error, que el árbitro está lejos y es jugada de VAR, que no lo llamó y listo. Pero para eso está el VAR”, explicó. Russo incluso fue más allá y pidió que Delfino no vuelva a estar a cargo del videoarbitraje en partidos de Lanús: “Yo preferiría que Delfino no nos dirija más”.