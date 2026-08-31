Exequiel Zeballos deja Boca y jugará en Italia: el inesperado club que cerró su llegada
El Changuito se despide del Xeneize después de casi seis años en Primera y continuará su carrera en el fútbol italiano. ¿Cuánta dinero costó su transferencia?
El futuro de Exequiel Zeballos finalmente quedó definido y tendrá un nuevo capítulo lejos de Boca. El delantero de 24 años continuará su carrera en Italia luego de que el Monza avanzara en las negociaciones y llegara a un acuerdo para quedarse con el futbolista, que en las últimas semanas también había sido relacionado con otros clubes europeos.
La salida del atacante santiagueño se produjo después de varias semanas de conversaciones y en un contexto particular para el azul y oro, debido a que el vínculo del jugador con el club vencía en diciembre. Con ese escenario como punto de partida, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tenía como uno de sus principales objetivos concretar una transferencia antes de que Zeballos pudiera quedar libre.
Finalmente, el conjunto italiano aceleró en el tramo decisivo de las negociaciones y consiguió quedarse con el delantero. De acuerdo con la información difundida por César Luis Merlo, la operación se cerrará por una cifra cercana a los cinco millones y medio de dólares por el 100% del pase, además de conservar Boca una plusvalía del 40% de una futura venta.
El Monza se impuso en la pelea por el Changuito Zeballos
La negociación tuvo distintos protagonistas durante las últimas semanas. Napoli había aparecido entre los equipos interesados y posteriormente Parma avanzó con fuerza para intentar contratar al jugador. Sin embargo, el Monza fue quien terminó acelerando y consiguió llegar a un acuerdo con Boca.
La operación estuvo condicionada por el calendario. El cierre del mercado de pases europeo se encontraba cada vez más cerca y, al mismo tiempo, la dirigencia tenía que resolver la situación contractual del atacante antes de diciembre. En ese contexto, terminaron aceptando una cifra considerablemente menor a la que podía imaginarse inicialmente.
La cláusula de rescisión se ubicaba cerca de los 15 millones de dólares, aunque las condiciones contractuales y la proximidad del vencimiento del vínculo modificaron sustancialmente el escenario. El 40% de una futura transferencia aparece entonces como uno de los puntos más importantes del acuerdo.
Boca resignó una cifra inicial mayor, pero mantendrá una participación relevante en caso de que el futbolista sea transferido nuevamente por el club italiano.
Los números de Zeballos en Boca
Zeballos deja el club de la Ribera después de casi seis años en el plantel profesional. Su debut en Primera División se produjo en noviembre de 2020, cuando tenía apenas 18 años.
Durante su etapa en Boca, el delantero disputó 140 partidos oficiales, convirtió 16 goles y aportó 16 asistencias. Además, consiguió cinco títulos con la camiseta azul y oro: dos Copas de la Liga, una Copa Argentina, un campeonato de Primera División y la Supercopa Argentina 2022.
Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por distintas lesiones que condicionaron su continuidad y le impidieron alcanzar todo el potencial que había mostrado en sus primeros años. A pesar de esas dificultades, el atacante logró mantener un vínculo especial con los hinchas y se marcha con una imagen positiva entre buena parte de la gente.
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