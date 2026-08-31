Exequiel Zeballos deja Boca y jugará en Italia: el inesperado club que cerró su llegada

La cláusula de rescisión se ubicaba cerca de los 15 millones de dólares, aunque las condiciones contractuales y la proximidad del vencimiento del vínculo modificaron sustancialmente el escenario. El 40% de una futura transferencia aparece entonces como uno de los puntos más importantes del acuerdo.

Boca resignó una cifra inicial mayor, pero mantendrá una participación relevante en caso de que el futbolista sea transferido nuevamente por el club italiano.

Los números de Zeballos en Boca

Zeballos deja el club de la Ribera después de casi seis años en el plantel profesional. Su debut en Primera División se produjo en noviembre de 2020, cuando tenía apenas 18 años.

Durante su etapa en Boca, el delantero disputó 140 partidos oficiales, convirtió 16 goles y aportó 16 asistencias. Además, consiguió cinco títulos con la camiseta azul y oro: dos Copas de la Liga, una Copa Argentina, un campeonato de Primera División y la Supercopa Argentina 2022.

Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por distintas lesiones que condicionaron su continuidad y le impidieron alcanzar todo el potencial que había mostrado en sus primeros años. A pesar de esas dificultades, el atacante logró mantener un vínculo especial con los hinchas y se marcha con una imagen positiva entre buena parte de la gente.