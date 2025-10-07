Jordi Alba anunció su retiro del fútbol tras 17 temporadas y una carrera repleta de títulos
El histórico lateral izquierdo español confirmó su retiro a los 35 años. Brilló en Barcelona y la Selección de España, y cerró su carrera en Inter Miami junto a Lionel Messi.
Jordi Alba, uno de los defensores más emblemáticos del fútbol moderno, anunció su retiro a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. A los 35 años, el lateral izquierdo pone fin a una carrera brillante en la que se consolidó como pieza clave del Barcelona, referente de la Selección de España y, más recientemente, figura del Inter Miami de Estados Unidos. Una vez que finalice la temporada de la MLS, el futbolista colgará los botines.
La noticia sorprendió a los fanáticos, que recordaron su impacto en los momentos más gloriosos del Barça y su destacada participación en la Eurocopa 2012, donde fue campeón y goleador en la final ante Italia. Además, su sociedad con Lionel Messi en el equipo culé siempre será recordada.
De Valencia a la gloria en el Barcelona
Formado en las inferiores del Valencia CF, Alba tuvo un breve paso por el Gimnàstic de Tarragona antes de regresar al club “che” y dar el salto al Barcelona en 2012. Allí alcanzó su máximo nivel bajo el mando de Pep Guardiola y Luis Enrique, convirtiéndose en un lateral ofensivo de clase mundial. Durante 11 temporadas en el conjunto azulgrana disputó 459 partidos, marcó 27 goles y repartió 99 asistencias, además de formar una sociedad inolvidable con Lionel Messi por la banda izquierda.
La etapa final en Inter Miami
En 2023, Jordi Alba decidió continuar su carrera en la Major League Soccer y se unió al Inter Miami, donde se reencontró con Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. En el club estadounidense demostró que su calidad seguía vigente, siendo pieza clave en la obtención de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024, su último trofeo antes del retiro.
A lo largo de su carrera, Alba conquistó un total de 14 títulos con Barcelona, entre ellos 5 Ligas de España, 4 Copas del Rey, 3 Supercopas nacionales, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con la Selección Española, ganó la Eurocopa 2012 y la Liga de Naciones 2022-23, además de sumar 96 partidos internacionales y 10 goles con la Roja.
