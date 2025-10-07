Jordi Alba anunció su retiro del fútbol tras 17 temporadas y una carrera repleta de títulos

Jordi Alba, uno de los defensores más emblemáticos del fútbol moderno, anunció su retiro a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. A los 35 años, el lateral izquierdo pone fin a una carrera brillante en la que se consolidó como pieza clave del Barcelona, referente de la Selección de España y, más recientemente, figura del Inter Miami de Estados Unidos. Una vez que finalice la temporada de la MLS, el futbolista colgará los botines.