El jugador que rompió récords marcando 5 goles en 20 minutos: de quién se trata

Luego de un breve paso por Barcelona, el delantero tuvo que abandonar de manera prematura el verde césped luego de que le detectasen problemas de salud graves.

Su vida después del retiro

kun aguero vs boca.jpg Tras su retiro, Agüero se metió de lleno en el mundo del streaming.

Tras retirarse en 2021 por problemas cardíacos, el “Kun” Agüero se volcó al mundo del streaming y los videojuegos, convirtiéndose en creador de contenido y transmisiones en vivo. Además, también se metió de lleno en la televisión y la música, motivo por el cual lleva un estilo de vida tranquilo y relajado.