El jugador que rompió récords marcando 5 goles en 20 minutos: de quién se trata
Ídolo de una generación y leyenda del fútbol argentino, este exjugador disputó tres mundiales con la Selección Argentina. Los detalles en la nota.
El fútbol argentino es cuna de cracks, siendo encargado de nutrir las mejores ligas del mundo desde hace varios años. Uno de los casos más emblemáticos fue Sergio "Kun" Agüero, quien debutó en la máxima categoría con tan solo 15 años. Su repentina aparición en el verde césped arrojó una sola certeza: estaba destinado al éxito.
Su gran capacidad goleadora y gambeta le permitieron ingresar en la historia del fútbol. Si bien tiene un currículum repleto de trayectoria, el momento más alto, quizás, fue la consagración con el Manchester City en la temporada 2011/2012. Aquel año, en la última fecha de la Premier League y en tiempo de descuento, el "Kun" marcó el gol que le permitió arrebatarle el título a su clásico rival: Manchester United.
Sergio "Kun" Agüero y su paso por el fútbol
Agüero comenzó su carrera profesional en Independiente, debutando con solo 15 años y destacándose rápidamente por su olfato goleador. Su talento lo llevó a Europa, donde fue clave en el Atlético de Madrid, ganando títulos y consolidándose como uno de los delanteros argentinos más efectivos del mundo.
En 2011 se sumó al Manchester City, club con el que alcanzó la gloria, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del equipo y ganando múltiples Premier Leagues. También tuvo un papel destacado con la Selección Argentina, siendo parte de la generación dorada y disputando tres Mundiales. Además, conquistó la Copa América 2021 ante Brasil.
Luego de un breve paso por Barcelona, el delantero tuvo que abandonar de manera prematura el verde césped luego de que le detectasen problemas de salud graves.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2021 por problemas cardíacos, el “Kun” Agüero se volcó al mundo del streaming y los videojuegos, convirtiéndose en creador de contenido y transmisiones en vivo. Además, también se metió de lleno en la televisión y la música, motivo por el cual lleva un estilo de vida tranquilo y relajado.
