Cuándo juegan Las Leonas y Los Leones por la segunda fase del Mundial de hockey
Tras superar con éxito la etapa de grupo, los seleccionados argentinos de hockey ya conocen a sus próximos rivales en la lucha por el título.
El Mundial de hockey sobre césped que se disputa en simultáneo en Bélgica y Países Bajos entra en su etapa decisiva y las selecciones argentinas ya tienen definido su hoja de ruta. Tanto Las Leonas como Los Leones dejaron atrás la fase inicial y encararán los cruces de la segunda ronda del certamen continental que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto.
El equipo femenino dirigido por Fernando Ferrara selló su boleto tras vencer con claridad a Escocia. Ese triunfo le permitió a la Argentina finalizar en la segunda colocación de su zona con siete unidades, producto de dos victorias y una igualdad. Por su parte, el conjunto masculino conducido por Lucas Rey garantizó su pasaje con una actuación contundente al aplastar por 7-1 a Nueva Zelanda en su última presentación.
Para Los Leones, el formato de la competencia establece un nuevo cuadro entre los ocho mejores seleccionados del torneo, divididos en dos grupos. Al avanzar en la segunda posición por detrás del anfitrión Países Bajos, el seleccionado nacional no arrastrará puntos para esta instancia, dado que solo se contabilizan las unidades obtenidas entre los clasificados de la misma zona.
De esta manera, el combinado masculino debutará en la segunda etapa este sábado a las 14 frente a Inglaterra. Posteriormente, la Albiceleste volverá al sintético el lunes desde las 9.45 para medirse ante India. Cabe recordar que únicamente los dos mejores de este cuadrangular accederán a las semifinales por las medallas.
En tanto, Las Leonas abrirán su camino definitivo directo en cruces de alto impacto. El primer compromiso del conjunto nacional será este sábado desde las 15.30 frente a España en suelo belga. Tras el choque ante las españolas, las dirigidas por Ferrara se verán las caras ante el combinado local de Bélgica el próximo lunes a partir de las 15.30, en lo que promete ser un duelo clave para las aspiraciones argentinas.
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