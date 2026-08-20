Cuándo juegan Las Leonas y Los Leones por la segunda fase del Mundial de hockey

En tanto, Las Leonas abrirán su camino definitivo directo en cruces de alto impacto. El primer compromiso del conjunto nacional será este sábado desde las 15.30 frente a España en suelo belga. Tras el choque ante las españolas, las dirigidas por Ferrara se verán las caras ante el combinado local de Bélgica el próximo lunes a partir de las 15.30, en lo que promete ser un duelo clave para las aspiraciones argentinas.