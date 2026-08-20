Árboles contra el desierto: el ambicioso plan en África para recuperar 100 millones de hectáreas

La apuesta tampoco consiste en llenar de árboles un paisaje desértico sin más. La restauración busca recuperar la fertilidad del suelo, mejorar la disponibilidad de agua, producir alimentos y generar nuevas fuentes de ingresos para comunidades que dependen directamente de la tierra. Por eso, en algunos lugares se plantan árboles, en otros se recuperan pastizales, se protegen cultivos o se utilizan técnicas para retener el agua y devolver vida al suelo.