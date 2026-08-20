Javier Milei firmó el decreto 1027/2024 por la Ley 27.399 y volvió el Día de la Raza a contramano de América
El Gobierno nacional decidió utilizar nuevamente la denominación de Día de la Raza para el 12 de octubre, marcando una gran diferencia con América Latina.
El gobierno liderado por el presidente Javier Milei decidió utilizar nuevamente la antigua denominación de Día de la Raza para referirse a la histórica efeméride del 12 de octubre. Esta sorpresiva medida, comunicada de manera oficial, se posiciona a contramano de la tendencia adoptada por la inmensa mayoría de los países que integran América Latina.
El regreso del Día de la Raza y la postura oficial
En una reciente gacetilla y a través de un video difundido en las cuentas de la Casa Rosada, la actual administración destacó: “Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492”. Según la comunicación del oficialismo, este acontecimiento abrió paso a una nueva era de intercambio cultural, lingüístico, económico y humano entre Europa y el continente americano.
Esta postura revierte el cambio simbólico que se había impulsado en el año 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a través del decreto 1584 renombró la fecha como el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Aquel cambio, respaldado institucionalmente por el INADI, buscaba erradicar la división de la humanidad en "razas", considerando que dicho término carece de validez científica y su utilización favorecía reivindicaciones racistas.
Cómo se recuerda la fecha en América Latina
Mientras la gestión actual retoma el concepto tradicional, la gran mayoría de los países de América Latina adoptaron en los últimos años denominaciones que hacen foco en el respeto, el encuentro cultural y los pueblos originarios:
- México y Ecuador: celebran el “Día de la Nación Pluricultural” y el “Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad”.
- Chile, Costa Rica y Uruguay: conmemoran el “Día del Encuentro entre 2 Mundos”, el “Día de las Culturas” y el “Día de la Diversidad Cultural”, respectivamente.
- Venezuela y Nicaragua: apuntan a la memoria y reivindicación con el “Día de la Resistencia Indígena”.
Por otro lado, naciones como Colombia, Honduras y El Salvador aún mantienen la denominación de Día de la Raza. En España y Guatemala se festeja el “Día de la Hispanidad”, en los Estados Unidos rige el “Día de Colón”, mientras que en Brasil la fecha no forma parte de las conmemoraciones de su calendario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario