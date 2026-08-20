Javier Milei firmó el decreto 1027/2024 por la Ley 27.399 y volvió el Día de la Raza a contramano de América

El regreso del Día de la Raza y la postura oficial

En una reciente gacetilla y a través de un video difundido en las cuentas de la Casa Rosada, la actual administración destacó: “Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492”. Según la comunicación del oficialismo, este acontecimiento abrió paso a una nueva era de intercambio cultural, lingüístico, económico y humano entre Europa y el continente americano.