Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la postura de Arruabarrena tras el llamado de Independiente
El marcador central fue acercado a la Ribera ante su flojo presente en Avellaneda. Mientras la dirigencia busca desprenderse, el DT xeneize analiza opciones.
El mercado de pases no da tregua y en la Ribera volvieron a encenderse los teléfonos a días del cierre de la ventana de transferencias. En las últimas horas, el nombre de Kevin Lomónaco irrumpió con fuerza sobre la mesa del Consejo de Fútbol de Boca luego de ser ofrecido directamente desde Independiente.
El defensor de 24 años atraviesa un bajón futbolístico en el Rojo, donde buscan una salida rápida para evitar que su ficha continúe devaluándose.
La postura de Arruabarrena ante el ofrecimiento de Lomónaco
El ofrecimiento llega en un momento sensible para el armativo del plantel xeneize. Rodolfo Arruabarrena dejó en claro desde su llegada que pretendía sumar un marcador central de jerarquía para reforzar la última línea. Para colmo, el panorama en el fondo puede volverse crítico: Lautaro Di Lollo aparece en el radar del Benfica de Portugal y, si las gestiones avanzan antes del límite del 31 de agosto, Boca perdería a una de sus variantes juveniles más destacadas.
Pese a que el perfil de Lomónaco —quien ya había estado en el radar auriazul durante el 2025— no encaja del todo con las características de juego que solicita el Vasco, el cuerpo técnico no bajó la persiana de forma definitiva. Desde el entorno del club de Avellaneda existe apuro por negociarlo, sabiendo que el zaguero tiene contrato firmado hasta diciembre de 2028 y que una venta oxigenaría sus finanzas.
Por su parte, la postura pública de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme contrasta con las intenciones del entrenador. Tras los intentos fallidos por incorporar a Jhohan Romaña (quien emigró al León de México) y los sondeos por Santiago Núñez e Ignacio Ovando, desde las entrañas de Brandsen 805 manifestaron que se retirarán con lo que tienen. Sin embargo, si la presión de Arruabarrena surte efecto o la partida de Di Lollo se concreta, la carpeta de Lomónaco podría reflotarse a último momento.
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