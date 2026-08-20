Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la postura de Arruabarrena tras el llamado de Independiente

Por su parte, la postura pública de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme contrasta con las intenciones del entrenador. Tras los intentos fallidos por incorporar a Jhohan Romaña (quien emigró al León de México) y los sondeos por Santiago Núñez e Ignacio Ovando, desde las entrañas de Brandsen 805 manifestaron que se retirarán con lo que tienen. Sin embargo, si la presión de Arruabarrena surte efecto o la partida de Di Lollo se concreta, la carpeta de Lomónaco podría reflotarse a último momento.