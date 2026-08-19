Las Leonas superaron a Escocia y avanzaron a la próxima ronda del Mundial de Hockey 2026

¡MAJO APROVECHÓ EL REBOTE Y ADENTRO! Tras el córner corto de Las Leonas, María Granatto estuvo atenta a la reacción de la arquera y abrió el marcador a los 11' del primer cuarto del cruce frente a Escocia.



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Lara Casas marcó el segundo para Argentina

El seleccionado argentino mantuvo la intensidad después del descanso y encontró el segundo gol durante el tercer cuarto. La jugada comenzó con una rápida reposición de Granatto después de una infracción. La atacante avanzó por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo y levantó la cabeza para encontrar a Lara Casas. La delantera argentina se anticipó a Fiona Burnet y empujó la bocha para establecer el 2-0. La conquista permitió jugar los últimos minutos con mayor tranquilidad.

Durante el último cuarto, la Albiceleste conservó el control del encuentro, aunque tuvo que atravesar un momento de dificultad cuando Casas recibió una tarjeta amarilla y el equipo debió jugar durante cinco minutos con una jugadora menos. A pesar de esa situación, Escocia no pudo encontrar los caminos para descontar y el resultado permaneció sin modificaciones.

¡GOLAZO DE LAS LEONAS! Conexión Granatto - Casas para sellar un jugadón y el 2-0 parcial de Argentina sobre Escocia en el Mundial de Hockey.



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¿Cómo sigue el Mundial de Hockey 2026 para Las Leonas?

Con siete puntos, Las Leonas terminaron su participación en el Grupo B y ahora esperan conocer su posición definitiva en la zona. Estados Unidos y Alemania se enfrentaban posteriormente y ese resultado determinará quién acompaña a Argentina en la siguiente instancia.

En la segunda fase, el seleccionado argentino integrará el Grupo F junto al otro equipo clasificado de su zona y los dos mejores seleccionados del Grupo C. Bélgica y España llegaban a esa definición con cuatro puntos, mientras que Irlanda tenía tres y Nueva Zelanda todavía no había sumado.

¡LAS LEONAS RUGIERON CON EL HIMNO! Así entonaron las estrofas nacionales las jugadoras argentinas en la previa del cruce con Escocia por el Mundial de Hockey.



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Además, Argentina arrastrará a la segunda ronda los puntos obtenidos frente al otro equipo que avance desde su grupo. Si el clasificado es Alemania, conservará tres unidades; si Estados Unidos logra el boleto, trasladará un punto.

La segunda fase comenzará el viernes, aunque la primera presentación de Las Leonas en el Grupo F será el sábado, nuevamente en el Belfius Hockey Arena de Wavre. El horario dependerá de la posición que consiga Argentina: si termina primera del Grupo B, jugará a las 15.30; si finaliza segunda, lo hará a las 12.30.