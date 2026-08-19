Las Leonas superaron a Escocia y avanzaron a la próxima ronda del Mundial de Hockey 2026
El seleccionado argentino cerró la fase de grupos con un triunfo 2-0 y aseguró su lugar entre los equipos que continuarán en carrera por el título.
Las Leonas cumplieron con el objetivo y se clasificaron a la segunda fase del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en las afueras de Bruselas, y cerró su participación en el Grupo B con siete puntos. De esta manera, el equipo conducido por Fernando Ferrara consiguió el boleto a la siguiente instancia del certamen que se desarrolla en Bélgica y los Países Bajos.
El conjunto argentino llegaba al último compromiso de la zona después de empatar 1-1 con Estados Unidos en su presentación y de conseguir una importante victoria por 3-2 frente a Alemania. Por eso, el duelo ante Escocia era determinante para confirmar la clasificación y terminar de la mejor manera posible la primera etapa. Las chicas tuvieron que trabajar más de lo esperado durante los primeros minutos.
Las escocesas, ubicada en el puesto 14 del ranking mundial de la Federación Internacional de Hockey, consiguieron controlar la bocha y moverla con precisión durante el comienzo del encuentro. Sin embargo, esa posesión no se tradujo en situaciones demasiado peligrosas para el arco defendido por Cristina Cosentino. Argentina, que ocupa el segundo lugar del escalafón internacional, fue creciendo con el correr de los minutos y encontró en el córner corto la vía para romper el cero.
Majo Granatto abrió el partido para Las Leonas
Cuando faltaban cuatro minutos para el final del primer cuarto llegó la apertura del marcador. Valentina Raposo ejecutó el córner corto y la arquera escocesa Jessica Buchanan consiguió rechazar el remate. La bocha quedó suelta y María José Granatto apareció para capturar el rebote y enviarlo al fondo del arco. El tanto tuvo un valor especial para la delantera, ya que significó su primer gol en este Mundial y el número 93 con la camiseta de la Selección Argentina.
A partir de la ventaja, Las Leonas comenzaron a imponer con mayor claridad las condiciones del partido. El seleccionado argentino incrementó la presión y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. Durante la primera mitad llegó a disponer de seis córners cortos, aunque la defensa escocesa respondió de buena manera y consiguió mantener a su equipo con posibilidades. Ferrara, además, tuvo que afrontar el encuentro sin Sofía Cairó y Milagros Alastra, ambas ausentes por lesión.
Lara Casas marcó el segundo para Argentina
El seleccionado argentino mantuvo la intensidad después del descanso y encontró el segundo gol durante el tercer cuarto. La jugada comenzó con una rápida reposición de Granatto después de una infracción. La atacante avanzó por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo y levantó la cabeza para encontrar a Lara Casas. La delantera argentina se anticipó a Fiona Burnet y empujó la bocha para establecer el 2-0. La conquista permitió jugar los últimos minutos con mayor tranquilidad.
Durante el último cuarto, la Albiceleste conservó el control del encuentro, aunque tuvo que atravesar un momento de dificultad cuando Casas recibió una tarjeta amarilla y el equipo debió jugar durante cinco minutos con una jugadora menos. A pesar de esa situación, Escocia no pudo encontrar los caminos para descontar y el resultado permaneció sin modificaciones.
¿Cómo sigue el Mundial de Hockey 2026 para Las Leonas?
Con siete puntos, Las Leonas terminaron su participación en el Grupo B y ahora esperan conocer su posición definitiva en la zona. Estados Unidos y Alemania se enfrentaban posteriormente y ese resultado determinará quién acompaña a Argentina en la siguiente instancia.
En la segunda fase, el seleccionado argentino integrará el Grupo F junto al otro equipo clasificado de su zona y los dos mejores seleccionados del Grupo C. Bélgica y España llegaban a esa definición con cuatro puntos, mientras que Irlanda tenía tres y Nueva Zelanda todavía no había sumado.
Además, Argentina arrastrará a la segunda ronda los puntos obtenidos frente al otro equipo que avance desde su grupo. Si el clasificado es Alemania, conservará tres unidades; si Estados Unidos logra el boleto, trasladará un punto.
La segunda fase comenzará el viernes, aunque la primera presentación de Las Leonas en el Grupo F será el sábado, nuevamente en el Belfius Hockey Arena de Wavre. El horario dependerá de la posición que consiga Argentina: si termina primera del Grupo B, jugará a las 15.30; si finaliza segunda, lo hará a las 12.30.
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