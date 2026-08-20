El ladero de Axel Kicilof firmó el Decreto Nº1606 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires
Un nuevo feriado se confirmó en la provincia de Buenos Aires. El ministerio de Gobierno habilitó la medida y Dolores decretó el cese de actividades.
El gobierno bonaerense confirmó un nuevo feriado para el mes de agosto que permitirá disfrutar de un fin de semana largo. La medida, oficializada mediante una resolución provincial, impactará directamente en la administración pública y en las entidades bancarias de las localidades que celebren sus fiestas patronales o aniversarios fundacionales.
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El alcance de la Resolución 370/2024 en Buenos Aires
A través de la Resolución 370/2024, el ministro de Gobierno Carlos Alberto Bianco oficializó los asuetos correspondientes al mes de agosto. El documento lleva la firma del funcionario provincial y tiene como objetivo fomentar las celebraciones locales y facilitar una mayor participación de toda la comunidad.
Entre los puntos más importantes de esta normativa se destacan:
- Se declara día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los municipios que desarrollen festividades.
- La jornada será considerada como un feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas.
El Decreto Nº 1606 y el nuevo feriado en Dolores
En el marco de esta normativa provincial, el Municipio de Dolores dictó administrativamente el Decreto Nº 1606 el pasado 14 de agosto de 2024. El documento oficial declara como día no laborable el 21 de agosto de 2024 para todo el personal de la Municipalidad de Dolores, debido a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.
Para llevar tranquilidad a los vecinos durante la jornada festiva, las autoridades de la Oficina de Personal municipal garantizaron que se cumplirán todas las guardias necesarias para asegurar el normal funcionamiento de los servicios esenciales del distrito.
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