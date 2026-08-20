El ladero de Axel Kicilof firmó el Decreto Nº1606 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires

Se declara día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los municipios que desarrollen festividades.

La jornada será considerada como un feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas.

El Decreto Nº 1606 y el nuevo feriado en Dolores

En el marco de esta normativa provincial, el Municipio de Dolores dictó administrativamente el Decreto Nº 1606 el pasado 14 de agosto de 2024. El documento oficial declara como día no laborable el 21 de agosto de 2024 para todo el personal de la Municipalidad de Dolores, debido a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.