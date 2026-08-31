Cuándo podría jugarse el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Tras el impacto mundial por su retiro, la atención de los hinchas se centra en la fecha de la próxima ventana FIFA para el último baile del capitán.
El fútbol aún intenta asimilar la noticia que sacudió los cimientos del deporte global: el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Luego de más de dos décadas de gloria, récords y emociones inolvidables defendiendo la camiseta nacional, la gran pregunta que atrapa a millones de fanáticos alrededor del mundo es cuándo y dónde se producirá el homenaje final para el máximo ídolo de la historia.
El horizonte para este esperado tributo ya tiene una ventana de tiempo estipulada en el calendario internacional. Luego de disputar la final del Mundial de Estados Unidos, certamen en el que el combinado dirigido por Lionel Scaloni perdió la final ante España, las miradas apuntan al inminente reencuentro del equipo con su gente en el plano de los partidos de exhibición.
Partido despedida de Lionel Messi, Selección Argentina y la fecha de la ventana FIFA
La oportunidad ideal para organizar el encuentro homenaje se presentará en el próximo receso de selecciones. El calendario oficial marca que la primera ventana FIFA para disputar partidos amistosos internacionales está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese lapso, la AFA buscará coordinar la logística para que el rosarino vista por última vez la albiceleste sobre el terreno de juego.
La expectativa por ver en acción al capitán por última vez amenaza con romper todos los registros de concurrencia y demanda de entradas. Aunque aún restan definir el rival, la sede y las fechas exactas dentro de ese periodo de dos semanas, la intención es brindarle una despedida a la altura de su legendario legado.
Las próximas semanas serán cruciales para la confirmación de los detalles organizativos de un acontecimiento que promete paralizar al país. El público argentino se prepara para rendirle una ovación eterna al jugador que transformó para siempre la historia de la Selección y regaló las páginas más doradas del fútbol moderno.
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