Antonela Roccuzzo y su apoyo infinito a Lionel Messi: "Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado"
Incondicional como siempre, la esposa de Messi no dudó en dedicarle sentidas palabras en redes sociales tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina.
Como no podía ser de otra manera, Antonela Roccuzzo se sumó a la avalancha de mensajes de amor hacia Lionel Messi y volvió a demostrar su incondicionalidad para quien es su compañero de vida y padre de sus tres hijos: "Qué orgullo verte cerrar esta etapa así @leomessi", escribió la empresaria en redes sociales.
Y añadió: "Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas".
"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo", sumó, con total emoción.
Seguidamente, escribió: "Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos".
"Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", cerró, con absoluta devoción.
El desolador mensaje de Leandro Paredes para Lionel Messi
La noticia de que Lionel Messi decidió poner fin a su presencia en la Selección Argentina hizo que todo el país comenzara con tristeza esta nueva semana: el lunes, definitivamente, tiene otro sabor con esta novedad que impacta de lleno en los corazones de los fanáticos del más grande.
A partir de la carta del máximo referente de la Scaloneta, fueron varios los futbolistas que han compartido cancha con él y lanzaron sentidos mensajes en redes sociales, para acompañar este cierre de ciclo. Uno de ellos fue Leandro Paredes, gran compañero y amigo de la Pulga.
"Creía que estaba preparado...", así comienza el mensaje de Paredes a Messi
"Creía que ya estaba preparado para esta noticia, pero claramente no era así", comenzó el mediocampista de Boca con el corazón en la mano.
A través de Instagram, mostró su eterna gratitud al capitán del Seleccionado: "GRACIAS, por todo lo que hiciste por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo. Las palabras sobran cuando trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador, pero sobre todo como persona".
Y añadió: "Soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección".
Finalmente, cerró con emotivas palabras: "¡¡Te amo enano!! Que seas siempre muy feliz. ¡¡¡Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir!!!".
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