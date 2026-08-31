Antonela Roccuzzo y su apoyo infinito a Lionel Messi: "Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado"

View this post on Instagram

El desolador mensaje de Leandro Paredes para Lionel Messi

La noticia de que Lionel Messi decidió poner fin a su presencia en la Selección Argentina hizo que todo el país comenzara con tristeza esta nueva semana: el lunes, definitivamente, tiene otro sabor con esta novedad que impacta de lleno en los corazones de los fanáticos del más grande.

A partir de la carta del máximo referente de la Scaloneta, fueron varios los futbolistas que han compartido cancha con él y lanzaron sentidos mensajes en redes sociales, para acompañar este cierre de ciclo. Uno de ellos fue Leandro Paredes, gran compañero y amigo de la Pulga.

Lionel Messi junto a uno de sus inseparables: Leandro Paredes.

"Creía que estaba preparado...", así comienza el mensaje de Paredes a Messi

"Creía que ya estaba preparado para esta noticia, pero claramente no era así", comenzó el mediocampista de Boca con el corazón en la mano.

A través de Instagram, mostró su eterna gratitud al capitán del Seleccionado: "GRACIAS, por todo lo que hiciste por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo. Las palabras sobran cuando trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador, pero sobre todo como persona".

Y añadió: "Soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección".

Finalmente, cerró con emotivas palabras: "¡¡Te amo enano!! Que seas siempre muy feliz. ¡¡¡Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir!!!".