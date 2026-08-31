La sentida carta de Chiqui Tapia a Lionel Messi tras su retiro de la Selección: "Mi 10, eterno"

Con este tributo, la AFA se suma a las infinitas muestras de gratitud que llegaron desde todos los rincones del planeta fútbol. Mientras el público albiceleste asimila la dura noticia, desde la dirigencia ya se trabaja en lo que será el partido homenaje durante la próxima ventana FIFA, donde el pueblo argentino intentará brindarle al número 10 la despedida gigante que se merece.