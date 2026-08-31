La sentida carta de Chiqui Tapia a Lionel Messi tras su retiro de la Selección: "Mi 10, eterno"
El presidente de la AFA realizó un posteo en sus redes sociales para homenajear al capitán albiceleste, acompañado por imágenes que resumen su historia juntos.
El sismo emocional generado por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue sumando capítulos de altísimo impacto. Tras la emotiva carta de despedida que publicó el astro rosarino en sus plataformas digitales, dirigentes, compañeros y personalidades del deporte mundial salieron a rendirle homenaje.
En ese contexto, una de las reacciones más esperadas era la del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, quien mantenía un vínculo de estrecha complicidad con el capitán.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el máximo dirigente del fútbol nacional le dedicó unas palabras cargadas de afecto a la Pulga, sintetizando el sentimiento de millones de hinchas tras el final del ciclo más brillante en la historia del combinado nacional.
El emotivo mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina
"Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre", escribió el mandatario de la casa madre del fútbol argentino para acompañar un carrete de fotografías que repasa momentos inolvidables compartidos con el atacante. La secuencia de imágenes abarca desde los duros comienzos hasta la gloria máxima alcanzada en el Mundial de Qatar 2022 y las coronaciones continentales.
La relación entre Tapia y Messi fue uno de los pilares del proceso iniciado en 2018. El respaldo dirigencial constante, sumado a la construcción de un clima de trabajo óptimo en el predio de Ezeiza, resultó clave para que el capitán encontrara su mejor versión con la camiseta patria y liderara una era dorada e inolvidable.
Con este tributo, la AFA se suma a las infinitas muestras de gratitud que llegaron desde todos los rincones del planeta fútbol. Mientras el público albiceleste asimila la dura noticia, desde la dirigencia ya se trabaja en lo que será el partido homenaje durante la próxima ventana FIFA, donde el pueblo argentino intentará brindarle al número 10 la despedida gigante que se merece.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario