El video de FIFA con los goles de Lionel Messi en los Mundiales: del primero en 2006 al récord de 2026

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando impactos inolvidables en el planeta fútbol. Tras el emotivo comunicado en el que el rosarino confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste, la FIFA se sumó a la ola de tributos con una producción audiovisual imperdible: un compacto que recopila cada uno de sus 21 goles convertidos en las Copas del Mundo, el récord absoluto en la historia del torneo.