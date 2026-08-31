El video de FIFA con los goles de Lionel Messi en los Mundiales: del primero en 2006 al récord de 2026
La entidad máxima del fútbol rinde tributo al astro argentino tras su retiro, repasando sus 21 conquistas en la Copa del Mundo que lo consagraron como el máximo artillero histórico de la competencia.
El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando impactos inolvidables en el planeta fútbol. Tras el emotivo comunicado en el que el rosarino confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste, la FIFA se sumó a la ola de tributos con una producción audiovisual imperdible: un compacto que recopila cada uno de sus 21 goles convertidos en las Copas del Mundo, el récord absoluto en la historia del torneo.
El video publicado por el organismo internacional invita a un viaje por la memoria emotiva de los hinchas. La cuenta regresa al lejano Mundial de Alemania 2006, cuando un joven Messi festejaba su primer tanto frente a Serbia y Montenegro, marcando el punto de partida de una huella imborrable que atravesaría seis ediciones consecutivas de la máxima cita.
El video de FIFA con los goles de Lionel Messi en los Mundiales: del primero en 2006 al récord de 2026
A lo largo de dos décadas, el capitán argentino transformó su romance con las redes en los escenarios más exigentes del deporte. El recorrido incluye sus apariciones decisivas en Brasil 2014, el inolvidable camino hacia la consagración absoluta en Qatar 2022 y su última participación en la Copa del Mundo 2026, certamen donde terminó de pulverizar las marcas vigentes para quedar en la cima del cuadro histórico de goleadores.
El material difundido en las plataformas digitales del ente madre del fútbol no tardó en volverse viral. La iniciativa repasa no solo la precisión técnica de cada definición, sino también la evolución del atacante, que pasó de ser la gran promesa del fútbol mundial al líder indiscutido de la era más gloriosa del conjunto nacional.
Este regalo para los hinchas llega en medio del clima de nostalgia que domina la escena futbolística global. Con la confirmación de su despedida del seleccionado, cada imagen cobra un valor inestimable. Mientras la AFA termina de definir los detalles para su partido de despedida en la ventana FIFA de septiembre, el legado de la Pulga continúa agigantándose partido a partido, gol a gol y título a título.
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