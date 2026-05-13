Tagliafico encontró su figurita del Mundial en pleno stream y una cámara terminó volando

Como si fuera poco, durante la misma transmisión también apareció la figurita de Lionel Messi, otro de los grandes premios del álbum que este año volvió a despertar fanatismo en todo el mundo. La escena reflejó además el entusiasmo que atraviesa a muchos futbolistas con la edición mundialista, incluso siendo ellos mismos protagonistas de la colección.

Tagliafico, además, atraviesa días especiales porque forma parte de la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni entregó pensando en la Copa del Mundo. El lateral aparece entre los defensores convocados junto a futbolistas como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. La Scaloneta integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City y la expectativa vuelve a ser enorme alrededor del equipo campeón del mundo.

tagliafico

Furor total por el álbum del Mundial 2026

El álbum Panini del Mundial 2026 se transformó en uno de los más ambiciosos de la historia de la empresa italiana. La expansión del torneo a 48 selecciones elevó considerablemente la cantidad de estampas: esta edición cuenta con 980 figuritas, muy por encima de las 670 que tuvo el álbum de Qatar 2022.

Cada selección posee una doble página exclusiva con 20 estampas, entre las que aparecen 18 futbolistas, una foto grupal y el escudo oficial en formato holográfico. El crecimiento del torneo y la enorme expectativa mundial generaron nuevamente largas filas, intercambios masivos y un furor global alrededor de la colección.

La prelista de 55 de convocados de Lionel Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella JUAN MUSSO - Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC FACUNDO CAMBESES - Racing Club SANTIAGO BELTRAN - River Plate AGUSTÍN GIAY - Palmeiras GONZALO MONTIEL - River Plate NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate MARCOS SENESI - Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica GERMÁN PEZZELLA - River Plate LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors ZAID ROMERO - Getafe CF FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA - River Plate NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS - Racing Club MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 LEANDRO PAREDES - Boca Juniors GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF ANÍBAL MORENO - River Plate MILTON DELGADO - Boca Juniors ALAN VARELA - FC Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA - Aston Villa VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI - Inter de Miami NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA - Boca Juniors NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ - AS Roma CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica SANTIAGO CASTRO - Bologna FC LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio