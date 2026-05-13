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Tagliafico encontró su figurita del Mundial en pleno stream y una cámara terminó volando

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El defensor de la Selección Argentina protagonizó un divertido momento junto a su esposa durante una transmisión en Twitch.

Tagliafico encontró su figurita del Mundial en pleno stream y una cámara terminó volando

Nicolás Tagliafico vivió una escena tan inesperada como viral durante una transmisión en vivo que realizó junto a su esposa, Caro Calvagni. El lateral de la Selección Argentina abrió sobres del álbum oficial del Mundial 2026 en Twitch con la ilusión de encontrar su propia figurita y, cuando finalmente apareció, la emoción terminó provocando un verdadero caos frente a cámara.

El defensor del Olympique de Lyon organizó un stream especial dedicado al clásico furor mundialista que genera el álbum Panini. Entre risas, comentarios y decenas de sobres abiertos, el objetivo era claro: hallar la estampa personal del futbolista campeón del mundo con la Albiceleste.

La situación explotó cuando, después de varios intentos, el lateral izquierdo encontró finalmente su figurita. La reacción de la pareja fue completamente desmedida. En medio del festejo, los movimientos bruscos hicieron que la cámara con la que estaban grabando saliera despedida y terminara cayendo al piso.

tagliafico figurita

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras el futbolista seguía celebrando eufóricamente, Calvagni quedó visiblemente preocupada observando el estado del equipo de grabación. La frase “¡De pedo no se rompió!” se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más repetidos por los usuarios que compartieron el clip.

Como si fuera poco, durante la misma transmisión también apareció la figurita de Lionel Messi, otro de los grandes premios del álbum que este año volvió a despertar fanatismo en todo el mundo. La escena reflejó además el entusiasmo que atraviesa a muchos futbolistas con la edición mundialista, incluso siendo ellos mismos protagonistas de la colección.

Tagliafico, además, atraviesa días especiales porque forma parte de la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni entregó pensando en la Copa del Mundo. El lateral aparece entre los defensores convocados junto a futbolistas como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. La Scaloneta integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City y la expectativa vuelve a ser enorme alrededor del equipo campeón del mundo.

tagliafico

Furor total por el álbum del Mundial 2026

El álbum Panini del Mundial 2026 se transformó en uno de los más ambiciosos de la historia de la empresa italiana. La expansión del torneo a 48 selecciones elevó considerablemente la cantidad de estampas: esta edición cuenta con 980 figuritas, muy por encima de las 670 que tuvo el álbum de Qatar 2022.

Cada selección posee una doble página exclusiva con 20 estampas, entre las que aparecen 18 futbolistas, una foto grupal y el escudo oficial en formato holográfico. El crecimiento del torneo y la enorme expectativa mundial generaron nuevamente largas filas, intercambios masivos y un furor global alrededor de la colección.

La prelista de 55 de convocados de Lionel Scaloni

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  8. GONZALO MONTIEL - River Plate
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  20. ZAID ROMERO - Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  22. MARCOS ACUÑA - River Plate
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  24. GABRIEL ROJAS - Racing Club
  25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO - River Plate
  29. MILTON DELGADO - Boca Juniors
  30. ALAN VARELA - FC Porto
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
  41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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