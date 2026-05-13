Tagliafico encontró su figurita del Mundial en pleno stream y una cámara terminó volando
El defensor de la Selección Argentina protagonizó un divertido momento junto a su esposa durante una transmisión en Twitch.
Nicolás Tagliafico vivió una escena tan inesperada como viral durante una transmisión en vivo que realizó junto a su esposa, Caro Calvagni. El lateral de la Selección Argentina abrió sobres del álbum oficial del Mundial 2026 en Twitch con la ilusión de encontrar su propia figurita y, cuando finalmente apareció, la emoción terminó provocando un verdadero caos frente a cámara.
El defensor del Olympique de Lyon organizó un stream especial dedicado al clásico furor mundialista que genera el álbum Panini. Entre risas, comentarios y decenas de sobres abiertos, el objetivo era claro: hallar la estampa personal del futbolista campeón del mundo con la Albiceleste.
La situación explotó cuando, después de varios intentos, el lateral izquierdo encontró finalmente su figurita. La reacción de la pareja fue completamente desmedida. En medio del festejo, los movimientos bruscos hicieron que la cámara con la que estaban grabando saliera despedida y terminara cayendo al piso.
El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras el futbolista seguía celebrando eufóricamente, Calvagni quedó visiblemente preocupada observando el estado del equipo de grabación. La frase “¡De pedo no se rompió!” se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más repetidos por los usuarios que compartieron el clip.
Como si fuera poco, durante la misma transmisión también apareció la figurita de Lionel Messi, otro de los grandes premios del álbum que este año volvió a despertar fanatismo en todo el mundo. La escena reflejó además el entusiasmo que atraviesa a muchos futbolistas con la edición mundialista, incluso siendo ellos mismos protagonistas de la colección.
Tagliafico, además, atraviesa días especiales porque forma parte de la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni entregó pensando en la Copa del Mundo. El lateral aparece entre los defensores convocados junto a futbolistas como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. La Scaloneta integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City y la expectativa vuelve a ser enorme alrededor del equipo campeón del mundo.
Furor total por el álbum del Mundial 2026
El álbum Panini del Mundial 2026 se transformó en uno de los más ambiciosos de la historia de la empresa italiana. La expansión del torneo a 48 selecciones elevó considerablemente la cantidad de estampas: esta edición cuenta con 980 figuritas, muy por encima de las 670 que tuvo el álbum de Qatar 2022.
Cada selección posee una doble página exclusiva con 20 estampas, entre las que aparecen 18 futbolistas, una foto grupal y el escudo oficial en formato holográfico. El crecimiento del torneo y la enorme expectativa mundial generaron nuevamente largas filas, intercambios masivos y un furor global alrededor de la colección.
La prelista de 55 de convocados de Lionel Scaloni
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario