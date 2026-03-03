Cuándo será la presentación oficial de Eduardo Chacho Coudet en River
Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo “Chacho” Coudet será el nuevo entrenador del Millonario. El anuncio oficial se realizará este miércoles al mediodía.
River ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo y se trata de Eduardo “Chacho” Coudet. El presidente Stefano Di Carlo confirmó que la presentación oficial será este miércoles al mediodía, una vez que el DT arribe al país para firmar su contrato.
La confirmación llegó este martes en boca del propio presidente del Millonario, quien en diálogo con ESPN puso fin a las especulaciones sobre el reemplazante de Gallardo. “Está confirmado, y mañana (por este miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, detalles operativos, [el anuncio será] en torno al mediodía”, aseguró. Según precisó, el entrenador llegará este miércoles al país para rubricar su vínculo y asumir de inmediato al frente del plantel profesional. El contrato, en principio, se extenderá hasta diciembre de 2027.
El ‘Chacho’ tenía contrato vigente con Deportivo Alavés hasta junio de este año, por lo que River deberá abonar un resarcimiento para concretar la rescisión anticipada. De todos modos, el monto final todavía no fue acordado entre las partes involucradas. La dirigencia avanzó en las negociaciones en los últimos días y terminó de cerrar la llegada del entrenador, que iniciará así un nuevo ciclo en Núñez con el desafío de reencauzar el rumbo deportivo.
Di Carlo también destacó la participación de Enzo Francescoli en la elección del sucesor de Gallardo. “Enzo hizo un proceso de selección del técnico. Entre ellas que sea de la casa, que haya sido campeón como lo fue el ‘Chacho’ en el fútbol argentino. Yo lo tomé y adherí de manera inmediata. Porque es un metódico, un trabajador y una persona obsesiva de lo que hace”, señaló. Y agregó, en tono distendido: “Francescoli eligió a ‘Chacho’ como antes había elegido a Gallardo. Es el único invicto en esta historia”.
De esta manera, River iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Coudet, con la expectativa de volver a ser protagonista tanto en el plano local como internacional.
Los números de Chacho Coudet como entrenador
Rosario Central (2015-2016)
- 81 partidos
- 39 victorias
- 24 empates
- 18 derrotas
- Sin títulos
Tijuana (2017)
- 23 partidos
- Ocho victorias
- Seis empates
- Nueve derrotas
- Sin títulos
Racing (2018-2019)
- 73 partidos
- 37 victorias
- 22 empates
- 14 derrotas
- Dos títulos (Superliga 2018-2019 y Trofeo de Campeones 2019
Internacional de Porto Alegre (2020 / 2023-2024)
- 109 partidos
- 54 victorias
- 28 empates
- 27 derrotas
- Sin títulos
Celta de Vigo (2020-2022)
- 84 partidos
- 31 victorias
- 19 empates
- 34 derrotas
- Sin títulos
Atlético Mineiro (2023)
- 35 partidos
- 21 victorias
- Ocho empates
- Seis derrotas
- Un título (Campeonato Mineiro 2023)
Deportivo Alavés (2024-2026)
- 55 partidos
- 17 victorias
- 16 empates
- 22 derrotas
- Sin títulos
