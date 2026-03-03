Cuándo será la presentación oficial de Eduardo Chacho Coudet en River

Chacho Coudet a River Chacho Coudet a River

Di Carlo también destacó la participación de Enzo Francescoli en la elección del sucesor de Gallardo. “Enzo hizo un proceso de selección del técnico. Entre ellas que sea de la casa, que haya sido campeón como lo fue el ‘Chacho’ en el fútbol argentino. Yo lo tomé y adherí de manera inmediata. Porque es un metódico, un trabajador y una persona obsesiva de lo que hace”, señaló. Y agregó, en tono distendido: “Francescoli eligió a ‘Chacho’ como antes había elegido a Gallardo. Es el único invicto en esta historia”.