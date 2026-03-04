River presenta este miércoles a Chacho Coudet como nuevo entrenador

En cuanto a su debut oficial, no será este fin de semana debido al paro del fútbol argentino por la medida de fuerza convocada por la AFA. En ese contexto, el estreno de Coudet se perfila para el jueves 12 de marzo en Parque Patricios, cuando River visite a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. El entrenador tendrá la dificil misión de cambiar el rumbo de un plantel que parece no encontrar respuesta y que viene perdiendo terreno en un campeonato que está más parejo que nunca.

