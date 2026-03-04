River presenta este miércoles a Chacho Coudet como nuevo entrenador
El DT se despidió del Alavés y en las próximas horas estará llegando a la Argentina para se presentado de forma oficial como reemplazante de Marcelo Gallardo.
Eduardo “Chacho” Coudet se despidió del Deportivo Alavés este martes y emprendió viaje rumbo a la Argentina para asumir, este miércoles de forma oficial, como nuevo entrenador de River. El reemplazante de Marcelo Gallardo será presentado al mediodía y luego dirigirá su primera práctica.
Tras un ciclo que comenzó en diciembre de 2024, el DT dejó España para iniciar una nueva etapa en Núñez, donde fue elegido por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo como sucesor del Muñeco que dirigió su último encuentro ante Banfield por el Torneo Apertura.
El entrenador partió este martes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que despegó a las 19:05 de España (15:05 de Argentina) y tenía previsto arribar alrededor de las 4 de la madrugada de este miércoles a Buenos Aires.
La primera imagen de Chacho Coudet como DT de River
Antes de embarcar y gracias a una foto de Bolavip, el flamante técnico confirmó que será presentado en horas del mediodía en River y posó para las cámaras en lo que se convirtió en su primera imagen pública como entrenador del Millonario.
El viaje desde Madrid le servirá para descansar antes de afrontar una jornada intensa que incluirá la firma de su contrato y el primer entrenamiento al frente del plantel profesional.
En cuanto a su debut oficial, no será este fin de semana debido al paro del fútbol argentino por la medida de fuerza convocada por la AFA. En ese contexto, el estreno de Coudet se perfila para el jueves 12 de marzo en Parque Patricios, cuando River visite a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. El entrenador tendrá la dificil misión de cambiar el rumbo de un plantel que parece no encontrar respuesta y que viene perdiendo terreno en un campeonato que está más parejo que nunca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario