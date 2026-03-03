Oficial: Stefano Di Carlo confirmó que Chacho Coudet es el nuevo DT de River

El presidente detalló cómo se intentó sostener el proyecto hasta las últimas consecuencias: "Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año".

Sin embargo, admitió con franqueza que el desgaste deportivo fue inevitable. "En la última charla con Marcelo le pregunté ´¿qué pudimos haber hecho distinto?´ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol. No hay tanta complejidad", concluyó el dirigente.