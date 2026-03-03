Oficial: Stefano Di Carlo confirmó que Chacho Coudet es el nuevo DT de River
El presidente del Millonario, Stefano Di Carloas, eguró que Coudet es el sucesor definitivo de Marcelo Gallardo. El anuncio se va a llevar a cabo el miércoles.
Tras varias semanas de especulaciones, finalmente hay humo blanco en Núñez. El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó formalmente que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del primer equipo. "No le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol", dijo sobre el fallido ciclo de Marcelo Gallardo.
En recientes declaraciones televisivas, el dirigente que asumió la conducción del club en noviembre del año pasado, ratificó al ex DT de Racing como el flamante sucesor de la segunda y laureada etapa de Marcelo Gallardo.
"Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente", aseguró el mandatario de la institución de cara a los medios. Además, brindó certezas sobre los horarios de la esperada presentación en el estadio: "Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será".
La salida de Marcelo Gallardo y "las cosas del fútbol"
Durante la misma entrevista, Di Carlo también se tomó un momento para reflexionar sobre la reciente e impactante salida del técnico más ganador en toda la historia de River.
El presidente detalló cómo se intentó sostener el proyecto hasta las últimas consecuencias: "Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año".
Sin embargo, admitió con franqueza que el desgaste deportivo fue inevitable. "En la última charla con Marcelo le pregunté ´¿qué pudimos haber hecho distinto?´ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol. No hay tanta complejidad", concluyó el dirigente.
