El último adiós a Miguel Ángel Russo: concluyó el velorio y el cortejo se dirige al cementerio

La jornada del viernes estuvo marcada por un clima de recogimiento: el Xeneize había dispuesto que el velatorio se extendiera hasta las 10:00, pero finalmente el club decidió cerrar las puertas un poco antes para permitir una despedida más íntima de la familia. Durante la noche anterior, la institución compartió un emotivo comunicado en sus redes sociales agradeciendo a todos los que se acercaron a rendir homenaje.

cortejo russo

El destino final del cuerpo de Russo será el cementerio de Pilar, donde se realizará la cremación. Parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central, tal como él mismo había expresado en vida a Gonzalo Belloso, actual presidente del club rosarino. De esta manera, Russo descansará en los dos lugares que marcaron su historia: Boca, donde alcanzó la gloria, y Central, donde creció exponencialmente su amor por el fútbol.

El último adiós al entrenador fue también un símbolo de unión para el deporte argentino. Las muestras de afecto se multiplicaron desde todas partes del país, y el eco de su legado resonará en cada cancha donde el fútbol mantenga viva la memoria de un hombre que supo dirigir con pasión, humildad y respeto.