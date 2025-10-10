El último adiós a Miguel Ángel Russo: concluyó el velorio y el cortejo se dirige al cementerio
Miles de hinchas y figuras del fútbol se reunieron para despedir al histórico entrenador, cuyo cuerpo fue retirado del estadio entre aplausos y emoción.
El silencio respetuoso que se apoderó de la Bombonera fue tan elocuente como los cánticos que lo rompieron a intervalos. Pasadas las 10:15 de la mañana de este viernes, el coche fúnebre que trasladaba los restos de Miguel Ángel Russo partió del estadio de Boca rumbo al cementerio de Pilar, donde será cremado. Así concluyó un velatorio multitudinario que unió al mundo del fútbol argentino y dejó imágenes de profunda emoción.
Desde temprano, una marea de hinchas se congregó en las inmediaciones de Brandsen 805 para despedir al técnico que dejó una huella imborrable en el club. “Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, coreaban miles de simpatizantes mientras el cortejo avanzaba lentamente, acompañado por un aplauso cerrado que despidió a uno de los entrenadores más queridos por la hinchada.
El velatorio, que comenzó el jueves por la mañana, reunió a exjugadores, dirigentes, técnicos y referentes del fútbol nacional. También hubo presencia de hinchas de distintos equipos, un reflejo del respeto y la admiración que Russo despertó más allá de los colores. El entrenador, que supo ser campeón con Boca y con Rosario Central, fue recordado no solo por su carrera deportiva sino por su integridad y su templanza, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable.
La jornada del viernes estuvo marcada por un clima de recogimiento: el Xeneize había dispuesto que el velatorio se extendiera hasta las 10:00, pero finalmente el club decidió cerrar las puertas un poco antes para permitir una despedida más íntima de la familia. Durante la noche anterior, la institución compartió un emotivo comunicado en sus redes sociales agradeciendo a todos los que se acercaron a rendir homenaje.
El destino final del cuerpo de Russo será el cementerio de Pilar, donde se realizará la cremación. Parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central, tal como él mismo había expresado en vida a Gonzalo Belloso, actual presidente del club rosarino. De esta manera, Russo descansará en los dos lugares que marcaron su historia: Boca, donde alcanzó la gloria, y Central, donde creció exponencialmente su amor por el fútbol.
El último adiós al entrenador fue también un símbolo de unión para el deporte argentino. Las muestras de afecto se multiplicaron desde todas partes del país, y el eco de su legado resonará en cada cancha donde el fútbol mantenga viva la memoria de un hombre que supo dirigir con pasión, humildad y respeto.
