Desde Miami, Alexis Mac Allister habló de Miguel Ángel Russo: "Siempre respeto y humildad"
El mediocampista de la Selección Argentina habló con la prensa sobre el fallecimiento del emblemático entrenador, con el que no llegó a coincidir en Boca.
Desde la concentración en Miami, el mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, se refirió con tristeza al reciente fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, ocurrido este miércoles 8 de octubre a los 69 años.
El campeón del mundo destacó el legado humano del DT de Boca, asegurando que su recuerdo estará marcado por el "respeto y la humildad".
El volante, quien se encuentra en Miami concentrado con la Albiceleste para el amistoso ante Venezuela, expresó su pesar y el del plantel ante la noticia. "Mucha tristeza de que Miguel no esté más con nosotros. Lo más importante es el legado. Si vos escuchás a la gente se puede ver el respeto que se tenía por él", declaró en diálogo con TyC Sports.
El exjugador de Boca, aunque su paso por el club no coincidió plenamente con el último ciclo de Russo, valoró la figura del entrenador por sus cualidades personales. "Nos quedamos con eso, con la imagen que siempre dio. Siempre de mucho respeto, humildad. Es un momento triste", enfatizó el mediocampista.
Mac Allister también envió un mensaje de apoyo a los allegados del director técnico, cuya muerte generó conmoción en todo el fútbol argentino: "Le mando un saludo muy grande a la familia. Muchísimas fuerzas".
El plantel de la Selección Argentina, que realizaba su entrenamiento en Estados Unidos, se enteró de la noticia en medio de la práctica y, según trascendió, realizaron un sentido minuto de silencio en su homenaje.
En medio de la preparación de la Selección Argentina para los compromisos amistosos en suelo estadounidense, el entrenador Lionel Scaloni también tomó unos minutos en su conferencia de prensa para recordar a Miguel Ángel Russo.
Con tono sereno y visiblemente conmovido, el entrenador campeón del mundo expresó: “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de su situación, pero cuando sucede, uno siente un vacío enorme. Fue un tipo muy querido, que dejó una huella en el mundo del fútbol que será imborrable”.
