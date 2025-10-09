Desde Miami, Alexis Mac Allister habló de Miguel Ángel Russo: "Siempre respeto y humildad"

Mac Allister también envió un mensaje de apoyo a los allegados del director técnico, cuya muerte generó conmoción en todo el fútbol argentino: "Le mando un saludo muy grande a la familia. Muchísimas fuerzas".

El plantel de la Selección Argentina, que realizaba su entrenamiento en Estados Unidos, se enteró de la noticia en medio de la práctica y, según trascendió, realizaron un sentido minuto de silencio en su homenaje.

En medio de la preparación de la Selección Argentina para los compromisos amistosos en suelo estadounidense, el entrenador Lionel Scaloni también tomó unos minutos en su conferencia de prensa para recordar a Miguel Ángel Russo.

Con tono sereno y visiblemente conmovido, el entrenador campeón del mundo expresó: “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de su situación, pero cuando sucede, uno siente un vacío enorme. Fue un tipo muy querido, que dejó una huella en el mundo del fútbol que será imborrable”.