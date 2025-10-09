MinutoUno

EN VIVOEl adiós final

Despedida de Miguel Ángel Russo: mensajes, homenajes y minuto a minuto del emotivo velatorio

Deportes
Miguel Ángel Russo
Boca

El fútbol argentino despide a uno de sus grandes referentes. La Bombonera realiza un último adiós a un símbolo de la pelota.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmovió al mundo del fútbol argentino, que lo despide con mensajes, homenajes y con un emotivo velatorio en la Bombonera.

Jugadores, técnicos, dirigentes y fanáticos expresaron su dolor por la partida de un hombre que marcó una época con su estilo, su templanza y su enorme legado deportivo.

El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22.

Miguel Ángel Russo

Minuto a minuto de la despedida de Miguel Ángel Russo

Ángel Di María, presente en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El capitán Ángel Di María, junto a sus compañeros de Rosario Central, viajó a Buenos Aires para participar del último adiós a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El entrenador fue despedido con emoción por el plantel y la dirigencia canalla, encabezada por Gonzalo Belloso, quien confirmó que parte de sus cenizas reposarán en Arroyito.

El gesto del plantel, sumado al entrenador Ariel Holan, fue una muestra de respeto y gratitud hacia el técnico que los condujo a la Copa de la Liga Profesional 2023, devolviendo al club a los primeros planos del fútbol argentino.

El plantel de San Lorenzo se acercó a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Jugadores, cuerpo técnico y empleados del Ciclón viajaron juntos al velorio del entrenador para rendir homenaje a una de las leyendas del fútbol argentino.

SAN LORENZO DESPEDIDA RUSSO

La decisión de Leandro Paredes sobre el funeral de Miguel Ángel Russo

El volante campeón del mundo y bicampeón de América no viajará a Buenos Aires para participar del velorio del entrenador, que se realiza en el hall central de La Bombonera. El jugador decidió permanecer en Miami debido a los compromisos que tiene con el seleccionado nacional, que disputará dos amistosos internacionales ante Venezuela y Puerto Rico como parte de su preparación final de cara al Mundial 2026.

Minutos de silencio en todo el fútbol argentino por la partida de Russo: el gesto de River

Tras la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, los gestos de reconocimiento se multiplicaron en toda la estructura del fútbol argentino. La Selección Argentina fue la primera en rendir homenaje desde su concentración en Miami, con un emotivo minuto de silencio antes de sus actividades. Luego, distintas instituciones replicaron esta medida, demostrando la influencia y el respeto que el entrenador de Boca generó a lo largo de su carrera.

El gesto de River para Miguel Ángel Russo: flores azules y amarillas en La Bombonera

En las primeras horas del jueves, River sorprendió al enviar una corona de flores con los colores azul y amarillo al velatorio que se realizó en La Bombonera, gesto que fue recibido con gratitud por los hinchas y la dirigencia xeneize. La ofrenda floral, acompañada por una cinta con el mensaje “Club Atlético River Plate”, simbolizó la unión del fútbol argentino ante la pérdida de un hombre que trascendió camisetas.

boca river

Un hincha de River le dejó flores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Entre cientos de fanáticos de Boca, allegados y colegas que se acercaron al Hall Central del estadio para darle el último adiós, hubo un gesto que llamó especialmente la atención: un hincha de River ingresó al velatorio portando un ramo de flores para honrar la memoria del entrenador que marcó una era en el fútbol argentino.

Carlos explicó su gesto con emoción: “Russo es un luchador, un ejemplo del fútbol. Mi respeto por su trayectoria es enorme”. A pesar de vestir la camiseta alternativa del clásico rival, decidió dejar de lado cualquier rivalidad histórica para rendir homenaje a alguien que, según sus palabras, representaba valores que trascienden los colores de un club: esfuerzo, profesionalismo y humanidad.

La AFA rendirá homenaje a Miguel Ángel Russo en todas las categorías del fútbol argentino

Ante la magnitud del reconocimiento que despertó su figura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rendirle homenaje de manera unificada en todas sus competencias.

A través de un comunicado oficial, la AFA confirmó que en todos los partidos de las distintas categorías -desde la Liga Profesional de Fútbol (LPF) hasta la Primera D, incluyendo el fútbol femenino y juvenil- se realizará un minuto de silencio en memoria del histórico entrenador. La medida abarcará los encuentros programados entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, como muestra de respeto y gratitud hacia una de las personalidades más queridas del deporte nacional.

Los detalles oficiales del último adiós a Miguel Ángel Russo

De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, dato que fue oficializado horas más tarde.

De acuerdo con el comunicado del "Xeneize", el jueves de 10 a 22 horas, el club abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

"Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", indicó Boca en su comunicado.

Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.

De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.

Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.

