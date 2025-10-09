Despedida de Miguel Ángel Russo: mensajes, homenajes y minuto a minuto del emotivo velatorio

Los detalles oficiales del último adiós a Miguel Ángel Russo
De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, dato que fue oficializado horas más tarde.
De acuerdo con el comunicado del "Xeneize", el jueves de 10 a 22 horas, el club abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.
"Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", indicó Boca en su comunicado.
Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.
De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.
Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.
