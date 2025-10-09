Despedida de Miguel Ángel Russo: mensajes, homenajes y minuto a minuto del emotivo velatorio

Live Blog Post

Ángel Di María, presente en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El capitán Ángel Di María, junto a sus compañeros de Rosario Central, viajó a Buenos Aires para participar del último adiós a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El entrenador fue despedido con emoción por el plantel y la dirigencia canalla, encabezada por Gonzalo Belloso, quien confirmó que parte de sus cenizas reposarán en Arroyito.

El gesto del plantel, sumado al entrenador Ariel Holan, fue una muestra de respeto y gratitud hacia el técnico que los condujo a la Copa de la Liga Profesional 2023, devolviendo al club a los primeros planos del fútbol argentino.

