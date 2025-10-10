Dalma Maradona reveló la divertida anécdota detrás de una foto junto a Diego en la Bombonera: "Cambiá la cara"

Tras el comentario de Migue Granados sobre que esa fue una gran etapa de Diego como futbolista, su hija mayor continuó agregando data sobre el look del exjugador por ese entonces: "No sé si la gente lo sabe, pero él se quería teñir la cabeza completa de Boca, pero claro, morocho, no le tomó el azul. No se entendía en ese momento cómo lograrlo y también había que mantenerlo".

Luego de asegurar que Maradona no quería teñirse un mechón solo porque "eso no era Boca", contó que Claudia Villafañe -por entonces pareja de Diego- entró y dijo: "Queda el mechón solo" y eso bastó para que se definiera el look del exfutbolista.

maradona dalma.jpg Dalma Maradona destrozó a Dani Alves por Diego