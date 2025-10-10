Dalma Maradona reveló la divertida anécdota detrás de una foto junto a Diego en la Bombonera: "Cambiá la cara"
La hija del "10" pasó por el canal de stream "Olga" y dio a conocer detalles sobre una imagen de cuando tenía alrededor de 6 años y pisó la cancha de Boca.
Además de ser el mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Maradona ha sabido inculcar en sus hijas Dalma y Gianinna el amor por los colores de Boca, el club que tanto quería. En este sentido, fue la mismísima hija mayor del astro mundial quien compartió una divertida anécdota de cuando tan sólo era una niña y Diego las llevaba a la Bombonera, dado que era jugador del Xeneize.
Hay una histórica foto donde se ve al difunto ídolo mirando a su hija con el sueño fruncido, mientras la pequeña Dalma tampoco pareciera estar pasándola bien. Es más, en la imagen la pequeña -que tendría unos 6 años- luce como si estuviera a punto de llorar.
En su paso por "Soñé que volaba", el ciclo que conduce Migue Granados en Olga, Dalma mostró varias fotos vintage junto a su padre y cuando apareció la anteriormente mencionada todos exclamaron "¡uuuuhhhh!", por la severa cara de Diego Maradona.
En este sentido, la hija del "10" reveló: "Me estaba cagando a pedos ahí porque yo estaba con cara de enojada. Me dijo 'vos no podés tener esa cara, estás en la cancha de Boca, con la camiseta de Boca, al lado del capitán de Boca, cambiá la cara', me estaba diciendo", contó divertida. "Y yo estaba con pánico también, chicos. Miren lo que es eso...", agregó.
Tras el comentario de Migue Granados sobre que esa fue una gran etapa de Diego como futbolista, su hija mayor continuó agregando data sobre el look del exjugador por ese entonces: "No sé si la gente lo sabe, pero él se quería teñir la cabeza completa de Boca, pero claro, morocho, no le tomó el azul. No se entendía en ese momento cómo lograrlo y también había que mantenerlo".
Luego de asegurar que Maradona no quería teñirse un mechón solo porque "eso no era Boca", contó que Claudia Villafañe -por entonces pareja de Diego- entró y dijo: "Queda el mechón solo" y eso bastó para que se definiera el look del exfutbolista.
