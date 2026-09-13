Franco Colapinto y una largada impresionante en Madrid: avanzó dos lugares y quedó séptimo

Con un ritmo firme y los ojos puestos en mantener la posición ante la presión del pelotón perseguidor, Colapinto alimenta la ilusión de concretar una actuación memorable en suelo español, dónde ya se aseguró que se siente muy cómodo y con muchas expectativas. El foco del piloto nacional está centrado en administrar los neumáticos, sostener el ritmo de carrera y volver a cosechar unidades valiosas para el campeonato en una jornada que comenzó de la mejor manera y que demuestra toda la habilidad que tiene el piloto de nuestro país.