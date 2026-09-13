Franco Colapinto y una largada impresionante en Madrid: avanzó dos lugares y quedó séptimo
El piloto argentino protagonizó una largada excelente en el circuito español, superó a Oscar Piastri y Liam Lawson en los primeros metros y sueña con sumar puntos para Alpine.
Franco Colapinto volvió a hacer de las suyas en la Fórmula 1 y tuvo un inicio electrizante en el Gran Premio de Madrid. El joven de Pilar había clasificado en la novena colocación y, apenas se apagaron los semáforos, ejecutó una maniobra perfecta para ganar dos puestos de entrada y escalar hasta la séptima posición de la carrera.
El trazado madrileño fue testigo de toda la audacia y jerarquía del representante argentino. Con una partida limpia, ágil y sin vacilaciones, el piloto del equipo Alpine aprovechó el mínimo espacio en los metros iniciales para dar el zarpazo ante el australiano Oscar Piastri y el neozelandés Liam Lawson, dos rivales de peso a los que dejó atrás antes de la primera variante.
Franco Colapinto y una largada impresionante en Madrid: avanzó dos lugares y quedó séptimo
El salto del noveno al séptimo lugar le permite al bonaerense posicionarse de forma inmejorable en la zona de puntaje. La gesta en la largada revalida el gran momento que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde viene demostrando una notable adaptabilidad al auto de la escudería francesa y una capacidad de sobrepaso que entusiasma a todo el público albiceleste.
Con un ritmo firme y los ojos puestos en mantener la posición ante la presión del pelotón perseguidor, Colapinto alimenta la ilusión de concretar una actuación memorable en suelo español, dónde ya se aseguró que se siente muy cómodo y con muchas expectativas. El foco del piloto nacional está centrado en administrar los neumáticos, sostener el ritmo de carrera y volver a cosechar unidades valiosas para el campeonato en una jornada que comenzó de la mejor manera y que demuestra toda la habilidad que tiene el piloto de nuestro país.
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