Franco Colapinto se metió en el escándalo entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra: "Qué corto..."
El piloto llamó la atención en redes al mostrarse siguiendo la polémica entre las cantantes y dio de qué hablar.
El conflicto entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes no deja de sumar capítulos y repercusiones. Aunque ninguna de las protagonistas salió a explicar públicamente el origen de la interna, las versiones se multiplican y el tema ya se instaló en redes y plataformas de streaming.
Uno de los que se metió de lleno en el tema fue Martín Cirio, quien realizó un vivo en el que repasó las distintas teorías y rumores que circulan sobre el conflicto, aportando su mirada y generando aún más debate entre los usuarios.
Pero en medio de este revuelo, un detalle inesperado sumó un nuevo protagonista a la historia: Franco Colapinto. El piloto, que se prepara para viajar al Gran Premio de Japón, compartió una historia que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
“Qué corto se me va a hacer el viaje a Japón”, escribió, junto a una imagen en la que se podía ver que estaba mirando la reacción del youtuber que analizaba la pelea entre las cantantes.
Sin embargo, lo llamativo fue que el posteo duró apenas unos minutos. Colapinto lo eliminó casi de inmediato, pero no fue lo suficientemente rápido: varios usuarios llegaron a capturarlo y lo difundieron en redes sociales, donde no tardó en viralizarse.
"Qué hace franco colapinto mirando Martín Cirio y todo el chisme de Emilia, Tini y María?", "Franco Colapinto completamente metido en el bardo entre Maria Becerra y Emilia Mernes, viendo el lore contado por Martín Cirio" y "Amo que Colapinto sea uno más de nosotros", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver.
La situación generó todo tipo de reacciones, desde quienes se sorprendieron por verlo interesado en el tema hasta quienes tomaron su gesto con humor. Así, el escándalo sumó un nuevo capítulo inesperado, confirmando que ya trascendió el mundo de la música y se convirtió en un fenómeno que atraviesa distintos ámbitos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario