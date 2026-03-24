Franco Colapinto se metió en el escándalo entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra: "Qué corto..."

"Qué hace franco colapinto mirando Martín Cirio y todo el chisme de Emilia, Tini y María?", "Franco Colapinto completamente metido en el bardo entre Maria Becerra y Emilia Mernes, viendo el lore contado por Martín Cirio" y "Amo que Colapinto sea uno más de nosotros", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver.

La situación generó todo tipo de reacciones, desde quienes se sorprendieron por verlo interesado en el tema hasta quienes tomaron su gesto con humor. Así, el escándalo sumó un nuevo capítulo inesperado, confirmando que ya trascendió el mundo de la música y se convirtió en un fenómeno que atraviesa distintos ámbitos.